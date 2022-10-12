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【抵食飯盒】長沙灣兩餸飯店推出大閘蟹　配飯僅售54元

社會 12:00 2022/10/12

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有兩餸飯店推出一隻45元「大閘蟹」，配上白飯一盒亦僅售54元。

兩餸飯熱潮持續，繼早前有兩餸飯店推出原條倉魚、半邊蒜蓉蒸龍蝦等抵食飯餸後，竟再有飯店推出一隻45元「大閘蟹」，配上白飯一盒亦僅售54元。

有三餸飯店推出一隻45元「大閘蟹」，配上白飯一盒亦僅售54元。（黃穎津攝）

「包點超人」三餸飯專門店一直以其低廉的價格，深受街坊歡迎，店中兩餸飯28元一盒，飲品加3元，是不少人的午飯之選。而近日各區分店更推出「大閘蟹」，其中位於長沙灣青山道349號地下的分店，一隻大閘蟹僅售45元，如購買4隻大閘蟹，每隻平均折合僅40元，如加配白飯一盒則加9元。換言之，只需54元便可享用大閘蟹配飯，吸引不少街坊到場打卡。

    點擊圖片放大
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    +3

不少熱愛兩餸飯的網民表示：

正喎有大閘蟹

豪華兩餸，今日食好啲！

而家嘅兩餸飯 可以加餸過到咁豐富㗎

Omg! 我一直喺度諗唔知三餸飯會唔會有大閘蟹食…現在終於見到有

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記者：黃穎津

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