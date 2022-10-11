【安哥同學會】袁偉豪感婚後更多負評指摘　入行25年反思是否適合當藝人

近年多次與網民隔空「開火」的袁偉豪，可說是負評不斷，上月初，金像最佳男配得主馮皓揚退修TVB藝訓班，對於被媒體稱呼為「藝訓班星級導師」的袁偉豪轉發報道，當中更不滿說：「我欠左你地班傳媒？」

早前袁偉豪於港台訪談中解釋言談比較直率，將原因歸咎於「唔夠瞓」，言談間更暗指負評令他少了工作，入行25年的他反思自已是否合適做藝人。

▲ 袁偉豪於香港電台節目《安哥同學會》接受陳圖安（左）訪問。（Facebook圖片）

日前袁偉豪接受港台節目《安哥同學會》訪問，提到入行25年，所有機會都得來不易，是故他無論在幕前、幕後甚至係人際關係都想做到最好。

他直言：「其實唔止對工作，甚至對自己的人生都必需要認真，但是我有時都覺得這種認真的態度，似乎都不太適合在這行發展。」

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感無奈難受

事實袁偉豪多次因網上言論跟網民罵戰，對此他解釋：「不過有時可能比較唔夠瞓，EQ就會低一點，會導致言行上比較率直，不過我本身不懂用花言巧語去表達自己，我只想希望直接表達件事，可能導致近年大家對我印象不太好。」

另外，袁偉豪直指自己當藝人，好多事情都身不由己，事實的真與假都並非那回事，他說：「再加上除了自己本身，亦都要同好多單位合作，先成就大家睇到的娛樂新聞。我並非刻意去製造新聞，只是某時候大家工作上各有所需，佢有佢寫，我有我自己。

▲ 2020年11月跟張寶兒結婚。（instagram圖片）

袁偉豪續說：「但偶爾都會好氣餒，我辛辛苦工作，亦都在自己人生上有了個選擇、搵到個我適合的人，但是好似這兩年，自從我結婚之後，多了好多閒言閒語，我都覺得有點灰心。」

主持人即安慰袁偉豪，認為只要問心無愧便可，不過他說：「而家互聯網發展好快，同埋會存檔，而入面好多事情都並非真。可能我的工作客戶想了解我會SEARCH我，那些並非屬實的資料會留檔，我好難去澄清所有，這方面會令我覺得示太好。」

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被諷食軟飯演戲屎

藝人袁偉豪自從跟張寶兒結婚後，負評不斷，婚後他被指「食軟飯」、「靠黐」和「做戲屎」，他也一一回應。之後，太太張寶兒為「聲夢」學員設計遭負評，他亦於IG出聲護妻。

此外，袁偉豪曾被網友批評狀態大不如前，甚至被指為「醜男」，當時他發文說道：「儘管你們覺得我是結婚後走樣，甚至乎醜男也好！感謝大家在（連登）特意地為我開一個話題，來為大家抒發一下你們的壓力。」

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