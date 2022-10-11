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【國家安全】李家超：23條立法是憲制責任　需更深入全面研究確保法例真正有效

政治 15:34 2022/10/11

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行政長官李家超。（陳靜儀攝）

政府日前修訂本年度立法議程，刪走《基本法》23條立法，意味今年內不會啟動立法。特首李家超今日回應時強調，23條立法是憲制責任，但要確保法例真正有效，需要更深入及全面法律研究。

李家超早上主持行政會議前見記者。他表示，《基本法》清晰訂明須為23條立法，強調這是憲制責任，而《港區國安法》亦列明要盡早立法，重申這是政府一向立場，但在執行時，必須確保法例真正有效。

23條擬「 加辣？  港府消息：李家超無此意

李家超形容，國家安全風險千變萬化，地緣政治急促惡劣變化，很多手段是以從難以想像，強調23條立法必須有效，而且可以處理到極端情況，故法律研究工作要更深入及全面，不希望立法後有漏洞，需要再檢視。

他又指，有些普通法國家，最近就國家安全法例，提出新的建議，部分內容很嚴厲，包括針對某些有國家安全風險人士，禁止他們長時間離開處所，並且可重複禁止，形容當局要留意相關法律建議，以及如何平衡人權。

對於有指李家超有意為23條加辣，有政府消息人士表示，李家超目前並無此意。

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責任編輯：胡偉明

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