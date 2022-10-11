【美國制裁】李家超：港府不能做無法律基礎的事　不會對俄羅斯遊艇採取行動

▲ 行政長官李家超。（陳靜儀攝）

一名屬於受美國制裁的俄羅斯大亨的超級遊艇，上周三停泊在香港水域。特首李家超今日強調，特區政府會執行聯合國安全理事會決議的制裁，但不會對個別國家施加單方面制裁。

李家超表示：「有關一艘俄羅斯遊艇在香港，我們必須按香港的法律處理。任何聯合國（安全理事會）決議的制裁，香港都會執行，因為這是香港的法律基礎，我們不可能做任何沒有法律基礎的事，這是違法的，亦不是香港的法治精神。」

被問到港府是否歡迎俄羅斯資金來港，李家超回應：「任何事情，包括某些資金也好，某些活動也好，一定要按着香港的法律去處理。」

另外，正被美國制裁的李家超，被問到是否如前特首林鄭月娥一樣，需要以現金支薪。李家超回應時僅強調，香港官員只做正確的行為，保護國家與香港利益，批評有關所謂的制裁並無法律基礎，形容是非常野蠻的行為，對此一笑置之。

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責任編輯：胡偉明