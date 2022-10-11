【明日戰記】票房勢將衝破7000萬元創新紀錄　釋出前傳動畫宣傳片 「古仔老婆」曝光

▲ 古天樂與劉青雲出席幸福傳聲基金會的《明日戰記》放映會。

由古天樂監製及領銜主演的港產科幻片《明日戰記》截自昨天（10月10日），香港票房已錄得6945萬港元，勢將衝破7000萬創香港電影票房里程碑，成香港電影史上首部踏入7000萬元票房的亞洲電影，成績令人鼓舞。

為慶祝此成績，天下一決定把原先只加插在電影工作人員名單後播放的前傳動畫宣傳片段公開，讓廣大影迷也一起投入到這部前傳動畫世界。總監製古天樂曾透露，前傳動畫能讓觀眾更了解電影的世界觀和人物關係並指當中的女主角為機甲部隊女成員，亦是他戲中角色的老婆。

▲ 《明日戰記》動畫

支持學生及基層家庭入場

另外，為讓更多學生及基層家庭可以有機會入場看《明日戰記》，幸福傳聲基金會啟動「配票申請計劃」，配對企業及有心人的捐助，供學校、關懷機構為學生及有需要家庭申請，日前更舉行了《明日戰記》配票起動禮，邀請了百多位教育界代表、校長老師及80位大專生出席。

除觀看《明日戰記》IMAX 版本外，更邀請了電影總監製古天樂及主角劉青雲親臨分享。

古天樂鼓勵在場的教育界及年青人：「電影是工業，科幻片是創意的科技工業，好需要時間去發展，不是一朝一夕做到。我對未來30年的夢想，是希望有更多年青人入行，去做新的，大家未見過的事物，是香港電影的未來。希望喜歡《明日戰記》的年青人，又有夢想的，要像我一樣，無論有幾辛苦都唔好放棄，要堅持才可以行落去。」

劉青雲亦分享了他至小的夢想，原來是很想做太空人，並勉勵年輕人，只要認真求學，現在真的有機會上太空冒險，是人生好值得的事。

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