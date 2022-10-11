【兒童偏食】子女偏食致專注力差長不高　營養師媽媽6大貼士解決挑食煩惱

▲ 營養師媽媽分享6大貼士有助糾正兒童偏食。（istock圖片）

「我家孩子都不愛吃蔬菜怎麼辦？」、「他都不吃肉會影響發育嗎？」、「小孩發育一直低於標準，是否要額外補充保健食品？」

孩子若長期挑食 不吃正餐，卻常吃熱量密度高、營養密度低的蛋糕、甜甜圈、果汁、糖果等食物，確實容易造成兒童身材肥胖、長不高、專注力差、睡眠品質不佳、免疫力低下等。

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6大解決孩童挑食要訣

​正值發育期的兒童偏食讓許多家長傷透腦筋，其實營養師的蓉媽咪真的很懂，因為營養師的兩個寶貝，也是挑嘴到不行。今天來分享蓉媽咪解決孩童挑食的6項訣竅，飲食習慣如何從小做起。

1. 全家一起坐在餐桌愉快用餐：播放輕音樂，營造輕鬆的用餐時光，互動過程多鼓勵和讚美孩子，會提升孩子的食慾。切忌吃飯配電視或平板電腦。

​2. 家長以身作則吃健康食物：有些孩子不愛吃的食物，爸媽可以試試在孩子面前開心大口吃，當孩子看爸媽吃得津津有味時，會不自覺想搶著吃，這招蓉媽咪屢試不爽！

​3. 讓孩子常參與挑菜與烹飪：透過觸摸天然食材，能建立孩子與食物的連結，學齡孩子幫忙料理簡單的菜餚或點心，對孩子而言，自己親手做過的料理，總是加倍美味，也就更願意嘗鮮啦！

▲ 小朋友偏食影響專注力，6大方法可改善挑食問題。（圖片提供︰蓉媽咪營養師健康寶典fb）

​4. 家裡只提供健康點心：無（少）調味堅果、新鮮水果、豆漿、茶葉蛋、乳酪、無調味紫菜片等。對於已經初小的孩子，則鼓勵爸媽不妨帶孩子看「營養標示」，挑選含添加物、糖及油脂較少的零食。

​5. 即時戒除奶瓶與配方奶：1歲後即可戒奶瓶練習用杯子喝奶。1歲以後的孩童已經能夠透過六大類的食物獲取均衡的營養，可讓孩子喝一般乳品如：乳酩、鮮奶等取代配方奶較佳 。成長配方奶粉通常額外添加果糖、蔗糖、葡萄糖、玉米糖漿等，這些成分並非成長過程中的必需。所以若非孩童有特殊疾病或攝取食物困難，是不需要額外補充成長型配方奶粉呦！

6. 陪孩子看「食育繪本」：蓉媽咪的兒子其實非常愛吃甜甜圈、不愛吃肉。但是，透過食育繪本提升兒子的營養知識，他明白還是能偶爾吃甜甜圈解饞，但是因為認識糖對身體的負面影響，也會自己決定想減少吃甜食的頻率和份量。另外，透過有趣的繪本也讓孩子了解蛋白質對身體的重要性，蓉媽咪也趁機讓兒子認識不愛吃肉，也可透過吃雞蛋、豆腐、魚肉、海鮮等來補充蛋白質。

營養與家庭教育

​2022年5月國際科學期刊《Appetite》研究指出「營養與家庭教育」能導向健康的飲食指引。而電視廣告則會導向負面的結果。透過正確的家庭教育引導，能幫助孩童願意吃較高營養價值的食物，也會相信這類食物，能讓自己成變得更強壯和健康，隨著孩童對營養食物的認知提升，孩童將更能夠將健康食物與美味聯結在一塊，也會更愛上選擇吃健康的食物

像蓉媽咪的女兒從嬰兒時期就超討厭吃蔥、蒜、洋蔥等食物，剛開始吃副食時，看女兒總是得花費很多時間，用小手緩慢將碗裡的蔥、蒜仔細挑出來才吃飯。藉由從小一起共讀食育繪本，媽媽三不五時會模仿食育繪本中的角色口吻和女兒聊天，藉此傳遞有趣營養知識。女兒也逐漸卸下心防，願意再試吃幾口，甚至最後愛上吃蒜頭，兩兄妹甚至會在炒青菜端上桌時，比賽誰吃到較多的蒜片。

正看著這篇分享的爸媽真的不孤單！如果餐桌上擺著各式各樣豐富又營養的菜餚供孩子選擇的話，相信蓉媽咪，你的孩子是不會營養不良的。愈來愈多的研究顯示，讓孩子主導想吃的食物份量，會讓孩子感覺吃飯樂趣增加、提升食慾。期盼與大家一起透過「飲食習慣從小做起」訣竅，幫助每個孩子都好好吃飯和不挑食，健康平安的長大。

原文刊登於facebook專頁「蓉媽咪營養師健康寶典」，內容獲授權轉載。

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撰文︰台灣營養師 陳冠蓉