【口臭異味】高顏值女大學生嚴重口臭屢遭拋棄　求醫揭因鼻涕卡喉嚨引發惡臭

▲ 高顏值女大學生嚴重口臭狂被甩，求醫揭因一坨鼻涕引發惡臭。

人際關係上，即使外貌等條件再好，若有口臭問題，恐怕人人避而吉之。台灣一名高顏值女大學生，就因為有嚴重的口臭，接連嚇跑了幾任男友，導致桃花運極差。求醫後發現，原來並非口腔牙齒問題。

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台灣家醫科醫生洪暐傑在健康節目《醫師好辣》中分享案例，指診所日前接診一名約20歲的女大學生，雖外表甜美但一開口説話便傳出驚人惡臭味，醫生形容「那個味道重到真的很難接受」，忍不住馬上將位子移後。經問診，得知該名女生的口臭問題嚴重影響了人生。無論是男友，或被自己倒追的男生，都因難以忍受異味而使戀情告吹；即使曾有一任男友貼心地帶去治療蛀牙，口臭問題仍無法解決，最終也是分手收場。

喉嚨卡鼻涕化膿引發惡臭

洪醫生檢查患者口腔，發現喉嚨後方卡住一坨「亮亮黃黃」的東西，原來是鼻涕倒流導致的化膿。此外，鼻涕倒流到胃部，導致脹氣和胃酸倒流；而患者的口臭正是因兩者氣味融合後引發。最終，醫生處方了治療鼻涕倒流與胃酸的藥物，經4個月的治療，患者不僅病情得到改善，覆診時更有男生陪同，可見女大學生的人際煩惱也一併被治癒。

形成口臭原因

註冊中醫師鍾啟福指，口臭有不同的形成原因，從中醫學角度而言，脾熱上升，肺為火爍，鬱熱蘊於胸胃，或心勞味厚之人，皆可形成口臭。意指肺跟呼吸道有關，即口、鼻腔的問題都有機會形成口臭。因此，口腔不潔，有蛀牙，牙肉及牙周出血、含膿或潰爛，出現炎症，都能形成重口氣。而鼻腔跟口腔相通，若鼻腔內積聚了膿液，反覆有炎症，便會有味道；因此慢性鼻竇炎患者也容易有口氣問題。

濕熱胃熱食積者易口臭

鍾醫師另指，經常捱夜、缺乏休息會引致虛火，同時煙酒過多，太夜吃飯未消化完便睡覺，也同樣導致口氣問題。濕熱、胃熱體質，較容易有口臭：

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而食積則代表食物不被分解，累積下來，造成消化不良，大便有「酸宿」氣味；這類人也常有口臭。若口氣問題屬初起，可試以下茶療：

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責任編輯：羅嘉欣