【作弊奇招】教授曬10年前沒收出貓「珍藏」　法律系學生11支原子筆刻滿刑事法

▲ 西班牙一名法律系教授分享學生的「出貓法寶」。

面對學生考試作弊，老師當然要及時指正。西班牙一名法律系教授在10年前發現一名學生作弊，但時至今日，她依然保持著對方的「出貓法寶」，珍而重之，更視之為一件藝術品。

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原子筆成出貓法寶

綜合外國傳媒報道，西班牙馬拉加大學法律系教授Yolanda de Lucchi日前於Twitter發帖文，她表示近日整理辦公室時，發現了10年前他們從一名學生沒收的出貓工具。從她分享的照片可見，11支原子筆的筆管上刻劃了密密麻麻的細字，手工相當精細，原來上面所寫的正是整部《西班牙刑事訴訟法》。

當年有學生為了應付考試，竟然花費時間和心機，將刑事訴訟法全刻在看似平平無奇的原子筆上。Yolanda指這些原子筆一直被她收藏在抽屜中，直至最近執拾辦公室時看到，才想起這10年前的事情，於是在Twitter與網民分享。她讚嘆學生的「作品」，形容「這簡直是藝術品」。

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帖文隨即在網上瘋傳，雖然作弊不可取，但不少網民都欣賞出貓學生很有才，竟然將一支筆變成了藝術品。有網民表示，「努力學習的成本，絕對比做這件事還要少」、「多厲害的工作，它們看起來很型」。

同學爆料近況

當年出貓學生的同學亦有留言，他透露對方還製作了幾支這樣的原子筆，為了方便辨認內容，他將每章節的開首刻在原子筆品牌字樣旁邊。他更分享一個秘訣，就是要將原子筆的墨水注滿，才能清楚看到筆管的內容。他指同學後來也成功讀法律學位，現已成為一名執業律師。

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責任編輯︰王明芳