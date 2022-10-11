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【3區污水陽性】涉荃灣愉景新城及紅磡都會軒等　港府派12萬個快測包

社會 16:35 2022/10/11

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(資料圖片)

政府今日（11日）表示，深水埗、荃灣及油尖旺污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約12萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 

快速測試
 
深水埗區 — 海盈邨、海達邨、凱樂苑及凱德苑

荃灣區 — 愉景新城、荃景花園、金荃大廈及青山公路－荃灣段413-427號

油尖旺區 — 都會軒及廟街與吳松街附近一帶住宅（按附件

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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