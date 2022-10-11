【最新疫情】今增4,656宗確診　連續6日維持4,000多宗

▲ 今增4,656宗確診，連續6日維持4,000多宗（陳國峰攝）

本港疫情持續，衞生防護中心今（10日）公布，新增4,656宗確診，包括4,283宗本地感染及373宗輸入，另再錄得9宗死亡個案，包括7男2女、年齡介乎66至93歲，其中2人未有接種疫苗、4人已打3針、2人已打2針、1人已打1針。

373宗輸入個案中，243宗為機場檢測樣本陽性、86宗為第1至3日樣本陽性、42宗為第4至7日樣本陽性，餘下2宗為在檢疫中心期間樣本陽性。而最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約1.4%及94.2%。

院舍新增11宗個案，包括7間安老院舍的8名院友及1名員工，32名院友列為密切接觸者，及4間殘疾人士院舍的4名院友，致20名院友列為密切接觸者。

呈報陽性個案的安老院舍包括：

耆康會白普理護理安老院（香港香港仔田灣街62號）

樂善堂朱定昌頤養院（新界大埔大埔墟運頭街8號）

安嶺護老院（九龍土瓜灣炮仗街82號港景苑1字樓及2字樓）

禮賢會葵盛東護理安老院（新界葵涌葵盛東邨盛樂樓及盛富樓1字樓及地下B、C翼）

保良局癸未年樂頤居暨耆安長者日間護理中心（九龍深水埗富昌邨富潤樓平台（部分）及二樓）

耆愛苑（新界上水新豐路70號1字樓至5字樓）

仁濟護養院（新界荃灣仁濟街18號仁濟醫院綜合服務大樓四至八樓）

呈報陽性個案的殘疾人士院舍包括：

展亮技能發展中心（屯門) - 宿舍部（新界屯門豐安街1號）

香港心理衞生會欣怡軒（九龍觀塘功樂道2號6樓）

東華三院黃祖棠宿舍（九龍何文田常盛街39號東華三院黃祖棠社會服務大樓6至7字樓）

東華三院賽馬會展誠日間活動中心暨宿舍（香港香港仔惠福道4號東華三院賽馬會復康中心A座4字樓）

學校則增821宗陽性個案，涉704名學生和117名教職員，分別來自117間幼稚園或幼兒中心、191間小學、192間中學及3間特殊學校；有32間學校共31班，及賽馬會體藝中學和新界鄉議局大埔區中學的籃球隊因出現群組感染，需暫停面授課7日。

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記者：鄧凱文