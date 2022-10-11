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【第一秒】側田重投樂壇被質疑初心　曾陷低潮反思後再出發

娛樂 16:46 2022/10/11

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側田音樂會舉行Part 2。

側田闊別舞台三年，早前8月舉行了兩場《側田第一秒音樂會2022》，因感現場觀眾反應熱烈，近日側田再宣佈11月加開《第一秒音樂會Part 2》，優先訂票亦甚理想，他並希望能夠趁自己有心有力的時候，能夠多唱歌回歸歌迷的支持。

側田由出道起，因為敢言作風已經常招惹新聞鋒頭，這次回歸香港開騷，雖然得到忠實歌迷支持，但也有部分樂迷重提舊事，指當年側田曾稱「在北京當三線歌手，好過在香港做歌手」的言論，批評他曾放棄了香港市場。

11月再度舉行音樂會。

側田是次再出廣東碟，源於對音樂的初心，而他過去三年，亦是居於泰國，找尋人生下一方向。他曾表示：「呢三年好多人問我去咗邊，我搬咗去泰國住，殺死我嘅ego。因為我發現自己失去笑容、有雜念，咁樣係會影響到我嘅創作，所以我需要離開處理一下。」

懷念台上唱歌

側田稱過往幾年沒在台上演出，發夢都在幻想觀眾歡呼聲，很懷念唱歌給觀眾的感覺。側田又分享道：「我要對自己的作品負責、對歌迷尊重，自己2020年陷入低潮時，因此離開，直到去年找回初心，跟住開始做新碟，也要多謝我的三叔Ted Lo一直的支持。」

尋回初心。

回看當日出道的自己，側田受訪時形容：「廿多歲的憤怒期、戰鬥期，寫歌難免很澎湃激情，失戀時會埋怨全世界，卻不會覺是自己問題。過了十多年，現在心境是另一番光景，當然我仍可唱到《Kong》這類歌曲，但心態已不同，等如我去看玉置浩二、林子祥唱廿多年前的歌，都有另一種味道，更滄桑，但感覺良好。」

而他很欣賞現在香港樂壇：「比我當年出道能接受更多曲風，早兩年，還常被問及對90年代樂壇看法，現在終於不用再答，以前有以前的好，但不要當現在音樂人無到，一樣有很多好音樂！」

最新影片：河國榮訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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