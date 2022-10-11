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【癌症殺手】18歲少年耳塞以為感冒　證患鼻咽癌揭7大症狀

健康 18:11 2022/10/11

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早期鼻咽癌難以發現。

鼻咽癌──於亞洲極度常見，而且廣東地區發病率高，在香港更是最常見的頭部癌症，故又名「廣東癌」。雖患病率高，可因部分初期症狀與感冒等常見疾病相似，所以誤診率亦很高。台灣一名18歲男子出現耳鳴的情況，經多次求醫後醫生亦診斷其為感冒，惟最後再經詳細檢查後證其罹患鼻咽癌。

最新影片：

該名18歲男子本身並無抽煙習慣，可是某天起開始有耳朵悶塞感，經常出現耳鳴的情況。初時求醫許多醫生亦診斷其為感冒，但台男一直也沒有好轉的情況，經醫生詳細再診斷後證實其患上鼻咽癌。

鼻咽癌的誤診比率高，且初期症狀並不明顯，使很多患者容易掉以輕心。然而，到開始有明顯症狀如鼻塞或鼻咽有血時，普遍已是腫瘤擴散至頸部淋巴。

本港的鼻咽癌患者以男性為主，鼻咽癌細胞形成的主因為皮膚與器官組織之間的細胞異常地增生，而這種癌細胞可通過血液或淋巴循環系統轉移擴散，且由於鼻咽的位置較隱蔽，故一般較難發現且死亡率高。

若符合以下條件或症狀，需盡快預約專科醫生作進一步檢查。

鼻咽癌症狀：

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 鼻咽癌 癌症 鼻塞 流鼻血 流鼻水

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