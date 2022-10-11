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【營商環境】梁振英：0+0並非吸引外資全部因素　須消除外國商界對本港政治環境誤解

政治 16:49 2022/10/11

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全國政協副主席、前特首梁振英。（經濟日報資料圖片）

全國政協副主席、前特首梁振英今日指，不少人冀放寬入境檢疫措施至「0+0」，以吸引外國企業及投資者重回香港。他認為，這是重要因素，但不是全部因素，強調亦要解決外國對本港政治情況的誤解。

香港再出發大聯盟今日主辦研討會，梁振英在致辭時表示，要重新吸引外國企業，「0+3」、「0+0」是重要因素，但不是全部因素。

梁振英重提早前曾到日本和韓國交流，形容當地人認同香港的發展前景，對香港的政治情況有不少誤解。他認為，香港必須解決外國企業界和意見領袖，對於香港目前政治情況的誤解，包括「一國兩制」、「港人治港」、高度自治和獨立司法。

他又建議，雖然內地目前仍有「7+3」隔離要求，但建議香港人和企業不要等，應盡快到內地發展；而香港亦要積極向內地宣傳，以解決內地對本港所長的「不知道」問題。

另外，梁振英表示，香港亦需要重視、正視新的問題，例如過去大半年全球經濟和政治的變化；以及舊的問題，例如青年人的就業、事業、置業。他認為，要用發展的眼光，動態地看待這些問題，以評估未來，並且靈活、機動地應對。

他又形容，世界正面臨百年未有之大變局，而且大變局正在加速演變，這是一個機遇和挑戰並存的時代，但相信機遇大於挑戰。他舉例指，機遇包括國家十四五規劃、大灣區發展、一帶一路，也包括中央支持和其他城市配合，強調香港要從中提取動能。

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責任編輯：胡偉明

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