【防止賄賂】永明金融前保險代理遭起訴　涉詐騙公司75萬佣金

▲ 廉署起訴前保險代理涉嫌詐騙佣金75萬元。(資料圖片)

廉政公署今日(11日)落案起訴一名前保險代理，控告她涉嫌在五份保險申請表上虛報申請人的職業、月薪或相關的經辦代理，詐騙一間保險公司佣金共約75萬元。被告已獲廉署准予保釋，以待星期四(13日)在九龍城裁判法院答辯。



周子羡(前稱周楚倩)，29歲，香港永明金融有限公司(永明金融)前保險代理，被控四項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，違反《防止賄賂條例》第9(3)條；及一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。



廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴被告，涉案罪行於2016年8月至2018年7月期間發生。

其中四項控罪指，被告涉嫌意圖欺騙永明金融而使用四份保險申請表以誤導永明金融。有關申請表載有關於四名申請人的僱主、職業或平均月薪的虛假陳述。餘下一項控罪指，被告涉嫌虛假地向永明金融表示，她是另一份保單的經辦代理，意圖詐騙而誘使永明金融向她支付佣金。



廉署調查亦顯示，被告及其上線經理就上述五份保單，合共收到約75萬元佣金。



永明金融在廉署調查案件期間提供全面協助。

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責任編輯：余思嵐