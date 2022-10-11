【超市大搜查】秋涼打邊爐易墮致肥陷阱　營養師推介6款較低脂火鍋湯底

▲ 營養師推介6款較低脂火鍋湯底。

天氣轉涼，不少人都會在家中打邊爐，享用熱辣辣的火鍋。但選擇火鍋湯底其實也有學問，攝取過量脂肪可致肥，飽和脂肪和反式脂肪更會令血液中的壞膽固醇水平上升，使患上心血管疾病的風險大增。「尚營坊」澳洲註冊營養師林漪菱（Elaine）就曾受訪，搜羅了6款較健康低脂的湯底，喜歡打邊爐的人士不容錯過。

最新影片：

市面上火鍋種類林林總總，而以下是6款相對較健康低脂的湯底：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

6款湯底中有5款屬李錦記出品，Elaine表示，李錦記湯底成分主要分為醬油、糖、鹽、調味粉以及穩定劑，脂肪含量對比用上豬骨、牛骨、原隻雞連皮等高脂食材的湯底相對較低。

但即使脂肪較低，也要留意湯底的鈉含量。根據世衞建議，一般成年人每日鈉攝取量應少於2,000毫克（即不足一茶匙鹽），如攝取過高鈉質，容易引起水腫、血壓上升，增加患上中風、心臟病及腎病等風險。

Elaine提醒挑選火鍋湯底前，應先檢閱營養標籤，選取熱量、脂肪及鈉含量相對較低的產品。

TOPick記者曾搜羅市面常見69款即食火鍋湯底，以下為非高鈉湯底名單（121mg至599mg），僅有一款屬低鈉湯底（每100克少於120毫克）。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

而Elaine亦分享了打邊爐幾個食得較健康的貼士：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

睇文睇片贏獎品：https://bit.ly/3ClEy1R

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣