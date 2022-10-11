【泰國旅遊】盤點曼谷8大五星級新酒店　The Standard於7月落成打卡一流

▲ 曼谷多間五星級酒店近年落成，等你來報復式入住！

隨住「0+3」檢疫實施，很多港人計劃出走重拾旅遊感覺。香港人除愛返「鄉下」日本外，第二個鄉下相信是不用3小時機程便抵達的泰國曼谷。

說到曼谷之旅，酒店住宿絕對是旅程最重要項目之一，而新冠肺炎肆虐幾年間，原來當地有多間新酒店落成。本篇集結曼谷10大全新五星級酒店，看看哪一間啱你心水！

The Standard, Bangkok Mahanakhon

今年7月才正式開業的The Standard, Bangkok Mahanakhon，是國際集團旗下精品酒店品牌The Standard旗下，位於曼谷市中心區，鄰近BTS Chong Nonsi站。

酒店由西班牙藝術家與設計師Jaime Hayon，聯同酒店品牌內部設計團隊合力設計，房間富摩登藝術感，有本地奢華版the Arca（雅格酒店）的感覺。

美國以外首間The Standard Grill燒烤餐廳、泰國首間Mott 32餐廳、墨西哥餐廳Ojo也開到該酒店之中，而且位於78樓天台的Sky Beach，為目前曼谷最高的空中酒吧，360度飽覽城市美景。

Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok

由Kempinski集團打造的曼谷新浩凱賓斯基酒店（Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok），於2020年5月疫情期間新落成，以健康養生為主的五星級酒店。

位於曼谷市中心，距離Lumphini公園及複合式商場Velaa Sindhorn Village十分近。酒店最近的BTS為Chit Lom站及Ratchadamri站，不過需步行15分鐘，不算最方便。

房間空間感非常寬敞，最細的豪華客房約594呎，配備獨立露台及浴缸；而酒店設有無邊際游泳池，讓客人能置身於超舒適的養生之旅。

▲ 房間擁有私人露台。

Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River

四季酒店早於十多年前已於曼谷落戶，直至2020年12月搬到Chao Phraya River（昭披耶河），曼谷昭披耶河四季酒店（Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River）全新落成，繼新浩凱賓斯基酒店為疫情下少數落成的六星級奢華度假酒店。

房間擁落成大玻璃，飽覽花園或昭披耶河景色，部分房間設有露台、廚房、私人酒吧。

住客可免費乘坐船遊覽昭披耶河沿岸景點，包括2018年底才正式開幕的ICONSIAM購物中心。

Kimpton Maa-Lai Bangkok

Kimpton Maa-Lai Bangkok為東南亞首間IHG洲際旗下精品五星酒店，2020年10月正式開幕，位於曼谷Langsuan區全新開發的Sindhorn Village中，與新浩凱賓斯基酒店鄰近，故需步行15分鐘至BTS Chit Lom站或Ratchadamri站。

酒店營造仿如置身度假村感覺，客房最細由517呎起，空間感十足。

酒店標榜寵物友善服務，住客可免費帶同寵物入住，更設有寵物友善餐廳Craft。

Capella Bangkok

Capella為新加坡著名豪華度假酒店集團品牌，2020年10月正式登陸曼谷，選址於Charoen Krung區沿昭披耶河邊。

酒店提供101間河景客房、套房及Villa別墅，每間房間更備有落地大玻璃及私人露台；而Villa別墅房型只有8間，擁有獨立出入口、獨立客廳、私人按摩泳池連花園，每晚住宿約$5,500起，成為曼谷唯一一間河畔Pool Villa式酒店。

▲ 為曼谷唯一一間河畔Pool Villa式酒店。

Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit

來自新加坡卡爾頓酒店品牌的Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit於2020年開幕，酒店外觀建築已有夠矚目，落坐於BTS Asoke 及Phrom Phong站之間，步行6分鐘便抵達車站，非常方便，地段為曼谷最多酒店集中地之一。

卡爾頓品牌一向著重品質，床舖採用Sealy Posturepedic，盡顯高級生活品味。普通客房已約4百多呎，擁有落地大玻璃，觀景視野夠寬闊。

Bangkok Marriott Hotel The Surawongse

萬豪集團向來是酒店之王，2018年開業的Bangkok Marriott Hotel The Surawongse未算最新，但勝在酒店設備完善。除了有sky bar及無邊際泳池供住客打卡之外，還有免費接駁車來往BTS Chong Nonsi站，大熱天時不用行到成身汗！

而房間數目達303間，由普通客房以至三臥室套房一應俱全，部分套房還設有廚房，一家大小出走去渡假一流。

Sindhorn Midtown

Sindhorn Midtown（曼谷新浩中央酒店）於2020年3月才開幕。雖然屬4星半等級，但勝在落坐於優越地段，步行6至8分鐘便抵達BTS Chit Lom站或Rachadamri站，徒步範圍更可以到鄰近熱門景點四面佛、Central World購物中心，十分方便。

無邊際泳池位於18樓，同層還有酒吧，一邊欣賞日落景色，一邊暢泳或嘆雞尾酒，認真享受！

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責任編緝：馮雪怡

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