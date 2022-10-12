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【靚太廚房】別只顧打卡低頭玩電話　OMAKASE必學9大用餐禮儀

休閒消費 10:00 2022/10/12

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OMAKASE即廚師發辨在大受港人歡迎，不過食OMAKASE時，大家都要注意用餐禮儀！今集《靚太廚房》邀請了日本菜餐廳Yaki Room的副行政壽司總廚輝師傅，講解9個必學的OMAKASE用餐禮儀及禁忌，讓大家了解日本OMAKASE的文化，在香港還是在日本食OMAKASE都不失禮！

1. 切忌點餐

OMAKASE的意思是廚師發辨，師傅會把當季最好及最時令的食材，以其料理方式呈現給客人，如果客人有食物不吃或有食物敏感，可予先告知師傅，跟師傅溝通清楚，而不是食客自行「落單」。

2. 上菜次序

OMAKASE的上菜次序一般都是由淡味至濃味，以壽司為例，會先吃左口魚、池魚這類白身魚，再以鳥貝、赤貝作間場，吞拿魚腩、海膽，油份高，味道濃，會放在比較中後才吃。由於OMAKASE的師傅會有自己的料理方法，希望提供每道菜的層次感給客人，所以不少OMAKASE會有其他菜式給客人享用，次序會由前菜開始，再到刺身，刺身，壽司，之後到熱食、吸物以及燒物作結尾，最後還有甜品給客人享用。

3. 介紹材式時切忌顧著玩手機

每位師傅在介紹菜式時，切忌顧著玩手機，師傅介紹菜式時，應專心聆聽師傅的講解他的料理，以示尊重。

4. 切忌顧著打卡

每道食物都有最佳嚐味時間，大家不應「顧著打卡」，影響食物質素，壽司放在食物盤上時，應立即食用。如果真的要拍照，應盡快拍好。

5. 用手還是用筷子享用壽司?

根據日本的傳統，不少日本人都會用手享用壽司，原因是壽司飯不會容易散開，用筷子享用則避免影響壽司的溫度，大家可以隨自己喜歡的方式去品嚐料理，沒有既定的用餐方式。

6. 壽司應否再沾豉油/WASABI？

由於師傅已將OMAKASE內的壽司加入醬油、芥末以及調味，食客不用再額外加太多的醬油及芥末，以免影響原來的味道，如果食客想加多或減少芥末份量可以事先向師傅推出。

7. 一口享用壽司

吃壽司時注意不要咬開「一半一半」，應把壽司一口吃完，把壽司咬開一半是大忌，就算到日本吃壽司也要多加留意！

8. 不要移動承載壽司器皿

享用OMAKASE有可能坐在吧桌前，師傅會把壽司以一件一件的方式送上給食客，食客前方會有承載壽司器皿，讓師傅放置壽司，客人不應擅自移動壽司盤，是一個無禮的表現！

9. 擺筷子的正確方式

筷子不要放在醬油碟或食物盤上，在日本是違反禮儀的，大家不使用筷子時，應把筷子放在筷子架上。

壽司沾醬油正確方法

醬油與芥末不要混在一起：相信大眾一般吃壽司，都會把醬油及芥末混在一起，再把壽司沾上進食。但其實吃壽司也有正確的沾醬油方式：應先把魚生沾上醬油，而非白飯一方沾醬油，以免白飯容易散開，或者令壽司過咸。魚生沾上醬油後，再把芥末放在魚生上連同白飯一起品嚐。

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責任編緝：蕭雅文

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