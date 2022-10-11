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【免針紙案】港府暫緩拒納2萬多張免針紙　直至法院作出進一步指示

社會 19:19 2022/10/11

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高等法院今批出臨時禁制令，禁止政府廢除違法醫生涉濫發的「免針紙」，直至司法程序完結。（資料圖片）

7名西醫疑濫發逾兩萬張「免針紙」將於明（12日）失效，高等法院今批出臨時禁制令，禁止政府廢除違法醫生涉濫發的「免針紙」，直至司法程序完結。港府今表示，暫緩實施拒絕接納該等豁免證明書的相關安排，直至法院就有關司法覆核案件進行正式聆訊並作出進一步指示。

政府強調，涉事的7名私家醫生涉嫌未有按照衞生署指引為病人恰當診症，亦未經適當臨床評估而簽發豁免證明書，有關調查仍在進行。市民若繼續按照相關醫生在豁免證明書的建議而延誤接種，可能對自身構成健康風險。他們一旦感染新冠病毒，可導致重症甚至死亡，亦會對公營醫療系統帶來不必要的負擔。

政府呼籲相關市民盡快按自身需要重新諮詢其他醫生，以確定是否適合接種新冠疫苗或可否繼續獲得醫學豁免。

7名西醫疑濫發逾兩萬張「免針紙」將於明失效；市民郭卓堅入稟高院申請司法覆核，建議答辯人醫務衞生局局長盧寵茂。法官高浩文就今排期於下周四（20日）進行正式聆訊，並頒令臨時禁制廢除「免針紙」之決定，直至案件開審或另行頒令為止，詳情請看：下一頁

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記者：鄧凱文

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