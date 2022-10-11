二十大後內地放寬入境檢疫？ 官媒連續發表評論文章促勿「躺平」

▲ 傳二十大後内地放寬入境檢疫，内地官媒促勿躺平。（資料圖片）

全國人大常委譚耀宗今日稱，估計中共「二十大」之後，內地的入境檢疫政策會逐步開放，而且並非只對港澳地區放寬，而是對全球開放。

不過，內地官媒《人民日報》連續兩日發表署名文章，先是呼籲增強對當前疫情防控政策的信心和耐心，要克服厭戰情緒、僥倖心理，強調疫情尚未遠去，「躺平」沒有出路。今日文章則提到國內還有一批中高風險區，防控任務艱巨繁重；全球疫情仍起伏反覆，中國外防輸入壓力不斷增大，強調「動態清零」是可持續和必須堅持。

另一官媒新華社亦發表時評再促要增強定力耐力，絕不能「躺平」，動態清零仍然是最佳選擇。

鄰近香港的深圳，近日疫情反復，並首次發現BF.7變異株，為此，深圳已調整防控措施，要求所有來（返）深人員抵深後核酸檢測執行「三天三檢三不」，即核酸三天每天一檢，期間不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所。

行政長官李家超今日再說，自己同時爭取聯通外地和聯通內地，強調兩者同樣重要，強調本港管控好疫情，跟內地討論有關往來的基礎便會強得多。

雖然對於「0+0」，李家超說要留意很多不確定因素，要按部就班、穩扎穩打，又說除非出現殺傷力更強的變種病毒株等不可控情況，否則抗疫路綫清晰不便，即希望社會民生及經濟有最大活動空間。

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