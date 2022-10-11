【中國好聲音】李克勤跟年青學員零代溝　大方分享經驗：沒當自己是導師

▲ 李克勤近日擔任《中國好聲音》導師。

音樂綜藝節目《中國好聲音2022》播出第12集，導師戰隊pk賽、五強爭霸賽相繼落幕，賽前經常齊聚錄音室備戰的李克勤戰隊，在五強搶位戰的舞台繼續連番驚喜。

李克勤導師在五強爭霸賽前，為了改善學員的身體狀況，親自帶隊到戶外team building，並選擇年輕人中流行的「掟飛碟」運動。

▲ 跟學員玩「掟飛碟」運動。

擅長運動的克勤迅速解鎖新技能，遊戲過程中還頻頻搞gag，跟年輕人一樣活力十足，令戰隊氛圍輕鬆愉快。克勤直言：「我從來沒有當自己是一個導師，大家都是喜歡音樂的好朋友。」十分暖心。

此外，克勤為戰隊學員精心選擇的表演歌曲，也讓其他導師和觀眾拍案叫絕。例如在五強搶位戰中，他建議學員演唱李榮浩二十多歲時所創作的慢歌《火燒的寂寞》，一改以往律動節奏感強的演唱風格。克勤更透露去年就選定此歌，但礙於客觀因素未能呈現，毫不吝嗇對好音樂的讚賞。

▲ 親自帶隊到戶外team building。

克勤還更新《勤聲日記》分享和學員們的日常，帶領專業團隊全面提供「一條龍服務」，為戰隊學員一路護航。近日，克勤也頻繁發布戰隊的備戰動態，幾乎每天都跟和學員「蒲」錄音室，更笑說：「快要從酒店搬到錄音室了。」

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