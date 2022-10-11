【疫苗通行證】85%家長反對5至11歲兒童接種　團體：疫苗通年齡下降礙兒童發展

▲ 目前5至11歲兒童須使用疫苗通行證才能進入食肆及體育場館等指明處所。（資料圖片）

疫苗通行證涵蓋年齡於上月30日起降至5歲，5至11歲兒童必須至少接種1劑新冠疫苗，才能進入食肆及體育場館等指明處所。有調查顯示逾千名受影響家長之中，85%家長表示不贊成為子女接種疫苗，63%認為不應為上述年齡兒童設任何通行條件。關注學童發展權利聯席建議政府盡快取消降低疫苗通行証適用年齡措施，認為倘政府強制執行，定會對兒童出入自由造成損害，影響兒童發展和社交需要，並違反兒童發展權利和參與權利。

聯席今日（11日）公布調查結果，聯席於上周一至五（3至7日）以網上問卷，成功訪問1,301名育有5至11歲兒童的家長。結果85%家長表示不贊成為自己家中的5至11歲兒童接種疫苗（1至5分，10分為「完全贊成」），67%家長更表示「完全不贊成」（1分）；僅15%家長表示信任疫苗（6至10分），85%家長表示對疫苗信任不足（，只有1至5分），60%家長更是「完全不信任」疫苗（1分）。

調查亦顯示，家長首3項主要考慮因素依次為「疫苗對兒童身體的影響」、「臨床試驗數據」及「兒童意願」。被問到有否其他方案替代打針，63%家長認為「不應為5至11歲兒童設任何通行條件」，27%認為可以當日快速測試代替打針，只有6%認同兒童疫苗應作為「疫苗通行証」唯一條件。

聯席表示，疫情持續3年已對兒童造成多重深遠影響，包括未能從外界得到充分刺激，影響其認知、語言、身體肌能發展，對其身體和精神造成損傷。聯席指出，調查反映大部份家長對於5至11歲兒童接種新冠疫苗抱有不信任態度，不贊成兒童接種疫苗，認為政府應盡快推行補救措施，鼓勵兒童恢復正常生活，而不是反其道而行，建議政府盡快取消降低疫苗通行証適用年齡的措施，並考慮以其他方式保障兒童成長發展和得到真正健康。

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責任編輯：馮琪雅