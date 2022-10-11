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【李啟言傷勢】阿Mo生日應援贈羽毛貼紙送祝福　MIRROR成員Ian低調到場：早日康復

娛樂 17:55 2022/10/11

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MIRROR於7月28日舉行的第4場紅館演唱會時發生嚴重意外，當中舞蹈員阿Mo（李啟言）被舞台上方墜下的巨型屏幕壓傷，目前仍在伊利沙伯醫院留醫。

明天（10月12日）是阿Mo的28歲生日，一眾舞者朋友在今日（10月11日）起，於銅鑼灣為他辦一連9天的生日應援。

生日應援活動場地正門印上一段英文聖經經文，場外玻璃貼上「Happy Birthday 」及「MOment we made」及印上一個羽毛圖案。

場內展出阿Mo從小到大的生活照，當中包括家庭照、與女友So Ching（蘇芷晴）、愛貓及舞者好友的合照等。同時，還有阿Mo喜歡的卡通人物和NBA球星Stephen Curry的公仔和球衣等。

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Ian低調到場

每位來賓會收到一張羽毛貼紙，代表讓羽毛拼湊成翅膀，寄意祝Mo展翅高飛。此外，現場提供memo紙讓來賓寫打氣句子，然後貼到牆上為阿Mo送祝福。

在今日下午，MIRROR成員Ian（陳卓賢）低調到現場，並寫下祝福寫道：「祝早日康復 來一個急不及待的擁抱」，之後便快閃離開。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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