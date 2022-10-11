  • 25°C
香港時間 : 20221011日 (週二) 18:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【扣完為止】八達通增設逾期更換行政費　一年寬限期後從舊卡餘額及按金每年扣20元

社會 17:47 2022/10/11

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

八達通卡有限公司就「八達通換卡計劃」增設每年20元的「逾期更換行政費」，如客戶手持15年以上、需更換的舊卡，未及在三個月通知期及一年寬限期內更換，八達通公司將從其失效舊卡內的餘額及按金每年扣除20元的「逾期更換行政費」，直至兩筆款項被全部扣完。新措施將於11月25日生效，最快將於2023 年11月15日開始徵收。

八達通卡有限公司指，八達通換卡計劃於2017年推出，逐步更換15年以上的八達通，計劃累計已更換200萬張舊卡。

當市民拍卡消費時，聽到「嘟～嘟嘟」的提示聲響，即代表其八達通卡需要更換。現時八達通卡公司會提供為期最少三個月的通知期，通知期過後，如市民沒有換卡，舊卡將會失效；完成換卡後，其舊卡中的餘額及大部份八達通的服務或優惠等將全部自動轉移至新卡。

八達通卡公司今次新增的逾期更換行政費，將會在三個月通知期後、即舊八達通卡失效後，設一年寬限期，讓持舊卡的市民可退回失效舊卡或免費更換新卡。但在寬限期過後，八達通卡公司將會從失效舊卡內的餘額及按金每年扣除20元的逾期更換行政費，直至兩筆款項被全部扣完。新措施將於11月25日生效，最快將於2023 年11月15日開始徵收。

除了留意拍卡聲響，市民透過八達通的網頁、「八達通互動語音電話系統」，以及指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」等查看是否需要換卡。另外，如市民曾在八達通應用程式登記其八達通卡，應用程式會有相關換卡通知。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：江麗盈

相關文章

【Apple八達通】iPhone+Apple Watch加入八達通功能　一文睇清付款+增值+開卡+換卡方法
11:32 2020/06/02
【Apple八達通】iPhone+Apple Watch加入八達通功能　一文睇清付款+增值+開卡+換卡方法
【拓展商機】八達通將推「一卡通」拓簡易跨境支付市場　內地香港搭車一卡通行
06:02 2022/09/14
【拓展商機】八達通將推「一卡通」拓簡易跨境支付市場　內地香港搭車一卡通行
【消費券1萬】八達通首階段尾期千元今第四次發放　第二期下月1日發放
11:06 2022/09/16
【消費券1萬】八達通首階段尾期千元今第四次發放　第二期下月1日發放
【消費券】24萬八達通用戶一周內用清2000元　餐廳消費額逾6億元
15:39 2022/08/19
【消費券】24萬八達通用戶一周內用清2000元　餐廳消費額逾6億元
【消費券2022】第二期消費券今天發放　使用八達通登記市民可領取2千元
09:38 2022/10/01
【消費券2022】第二期消費券今天發放　使用八達通登記市民可領取2千元
【消費券2022】帝京酒店消費券埋單優惠　指定日本菜減$100自助晚餐減$30
12:39 2022/10/03
【消費券2022】帝京酒店消費券埋單優惠　指定日本菜減$100自助晚餐減$30

你可能感興趣

【Apple八達通】iPhone+Apple Watch加入八達通功能　一文睇清付款+增值+開卡+換卡方法
11:32 2020/06/02
【Apple八達通】iPhone+Apple Watch加入八達通功能　一文睇清付款+增值+開卡+換卡方法
【拓展商機】八達通將推「一卡通」拓簡易跨境支付市場　內地香港搭車一卡通行
06:02 2022/09/14
【拓展商機】八達通將推「一卡通」拓簡易跨境支付市場　內地香港搭車一卡通行
【消費券1萬】八達通首階段尾期千元今第四次發放　第二期下月1日發放
11:06 2022/09/16
【消費券1萬】八達通首階段尾期千元今第四次發放　第二期下月1日發放
八達通 手機Apps 服務 港鐵 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【珍惜生命】柴灣峰華邨秀峰樓6旬夫婦雙雙燒炭亡　兒子揭發報案惜返魂乏術
21:50 2022/10/10
【珍惜生命】柴灣峰華邨秀峰樓6旬夫婦雙雙燒炭亡　兒子揭發報案惜返魂乏術
【師生戀情】64歲大學院士開網上會議 年輕美女博士生突闖入鏡頭錫面珠
13:54 2022/10/10
【師生戀情】64歲大學院士開網上會議 年輕美女博士生突闖入鏡頭錫面珠
【精神創傷】少女6年前歷IS恐襲　患創傷後遺症接受安樂死享年23歲
16:48 2022/10/10
【精神創傷】少女6年前歷IS恐襲　患創傷後遺症接受安樂死享年23歲