【扣完為止】八達通增設逾期更換行政費　一年寬限期後從舊卡餘額及按金每年扣20元

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八達通卡有限公司就「八達通換卡計劃」增設每年20元的「逾期更換行政費」，如客戶手持15年以上、需更換的舊卡，未及在三個月通知期及一年寬限期內更換，八達通公司將從其失效舊卡內的餘額及按金每年扣除20元的「逾期更換行政費」，直至兩筆款項被全部扣完。新措施將於11月25日生效，最快將於2023 年11月15日開始徵收。

八達通卡有限公司指，八達通換卡計劃於2017年推出，逐步更換15年以上的八達通，計劃累計已更換200萬張舊卡。

當市民拍卡消費時，聽到「嘟～嘟嘟」的提示聲響，即代表其八達通卡需要更換。現時八達通卡公司會提供為期最少三個月的通知期，通知期過後，如市民沒有換卡，舊卡將會失效；完成換卡後，其舊卡中的餘額及大部份八達通的服務或優惠等將全部自動轉移至新卡。

八達通卡公司今次新增的逾期更換行政費，將會在三個月通知期後、即舊八達通卡失效後，設一年寬限期，讓持舊卡的市民可退回失效舊卡或免費更換新卡。但在寬限期過後，八達通卡公司將會從失效舊卡內的餘額及按金每年扣除20元的逾期更換行政費，直至兩筆款項被全部扣完。新措施將於11月25日生效，最快將於2023 年11月15日開始徵收。

除了留意拍卡聲響，市民透過八達通的網頁、「八達通互動語音電話系統」，以及指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」等查看是否需要換卡。另外，如市民曾在八達通應用程式登記其八達通卡，應用程式會有相關換卡通知。

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責任編輯：江麗盈