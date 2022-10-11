【聾人家庭】太太在兒童之家成長磨練堅強　何基佑暖心學手語融入太太之家

▲ 何基佑的太太Charis生長於聾人家庭，經歷非一般人所能理解。

超級奶爸何基佑（Kay）的太太Charis（鍾凱瑩）婚後與老公育有一子一女，現在家庭美滿幸福，有錫自己的老公，仔女也健康可愛，人人稱羡。但原來幸福背後，Charis的生長於一個聾人家庭，她從小就學識手語與父母溝通，雖然是無聲家庭，但父母關係不好，經常吵架，她與弟弟更自小學開始在兒童之家成長，幸好的是，複雜的家庭環境加上母親早逝沒有影響Charis的性格，她仍然樂觀向上、充滿愛和希望。

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最近電影《一路瞳行》上映，電影改編自導演本人的原生家庭故事，講述父母失明，誕下視力健全女兒的故事，而何基佑的太太Charis同樣生長於聾人家庭，經歷亦非一般人所能理解。

▲ Charis與弟弟從小生長在聾人家庭。(受訪者提供)

她接受TOPick記者訪問時分享在聾人家庭成長點滴。Charis指，爸爸在一次發高燒後失去全部聽力；而媽媽小時候與哥哥玩時挖傷耳朵，失去大半聽力，媽媽仍然有微弱聽力，不過只能簡單對話，而且口齒不清。她自小就學會了手語，為的就是要跟父母溝通，她坦言見到其他小朋友，可以直接用言語與父母溝通，感到羨慕：

覺得學手語只是為了和父母溝通，沒什麼用處，也會很羨慕同齡的小朋友，不用另外學手語便可隨時與爸爸媽媽溝通。

曾遭歧視

學識手語後，Charis就成了父母的「貼身翻譯」，小至生活起居，大至開家長會，Charis都要用手語翻譯給父母，但她心中其實不太喜歡，而外出食飯也試過被其他食客投以奇異目光，而每當這些事情發生，媽媽都會叫她出面解決：

有一次與媽媽及她的朋友外出食飯，隔離枱用好奇的眼光望我們這張枱，我媽媽便要求我，到隔離罵他們看夠了沒有？有什麼好看……當然，到我走到隔離枱時，我修飾了言詞與尷尬地表達。

▲ Charis與奶奶相處融洽。

生長於無聲家庭，父母沒有因為不過直接溝通而關係穩定，Charis表示父母關係很不好，經常吵架，她小學時跟弟弟在兒童之家成長，而她由小學到中學，也是長時間在兒童之家生活，很少跟父母相處，親子關係因此疏離，在她小學五年級時，母親更因病過身，不過她在父親身上學識了堅毅：

在香港，近乎沒有聾人能讀到上大學，所以，工作出路也較少，聾人的家庭，相對也是比較貧窮，雖然如此，但自小在我爸爸身上看到，雖有這些缺陷，但他會加倍努力工作，在他身上也學到一種堅毅。

老公偷偷學手語

回想過去種種，童年過得並不幸福，成長經歷卻磨練出Charis的堅強性格，，更遇上欣賞她的人—何基佑，Kay在追求太太的時候，就曾偷偷地學了兩年手語：「除了是一種愛的表達，同時亦想嘗試進入她家人的世界。」對此Charis知道後甜在心，因為Kay愛她的家人，她也學會愛老公的家人，讓從小缺乏母愛的她，收獲奶奶愛：

兩個人相愛，除了愛對方，也愛對方家人，令我感受到很被接納，當年正正是他這樣做，也令自小沒媽媽的我，也學習怎樣愛他的母親。

現在Charis都有教一對仔女手語，讓他們學會跟公公溝通，就算是聾人家庭，也可以和諧共處。

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記者:陳麗薇