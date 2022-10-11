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【勒索高層】涉與男高層譜婚外情後勒索50萬　32歲婦罪成官斥邊作供邊砌詞

社會 18:04 2022/10/11

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已婚婦涉勒索男高層，今於區域法院被裁定罪成。資料圖片

已婚公司高層與32歲已婚女員工發展婚外情後，疑遭對方發相勒索50萬元，案件早前於區域法院審訊，女被告今（11日）被裁定勒索罪成。暫委法官裁決時指，被告聲稱遭男事主強姦後感到憤怒，惟被告事後將頭靠在事主肩膀上，拍下親暱照片，被告口供明顯不合理。暫委法官指被告明顯是一邊作供，一邊砌詞，還押被告至10月25日作求情。

被告黃莎莎（32歲）被控1項勒索罪，控罪指，被告於2021年9月10日至10月6日在香港以恫嚇方式，意圖使其獲益或使另一人遭受損失，不當地要求X交出50萬元。

暫委法官裁決時指，被告聲稱遭事主X強姦，惟她提及的經過，細節均前後不一。被告供稱兩人在飯後才進入酒店房間，惟被告曾拍下X在用膳前登記房間的照片。被告又稱上房後遭X推至床上，再被撕掉衣服，其後兩度改口，最終稱她進入房間後先吃小食，再遭X強姦，暫委法官指被告明顯是一邊作供，一邊砌詞。

暫委法官續指，被告又稱遭X強姦後感到憤怒，惟被告事後將頭靠在事主肩膀上，拍下親暱照片，被告口供明顯不合理。至於被告稱事後沒有報警，是因為害怕失去X，說法亦不合理。被告被強姦後又向X稱自己沒有生氣，以及向X要求經濟援助，與被告遭X強姦的說法南轅北轍。

暫委法官續指，被告又不斷強調X支付金錢後，會與X一刀兩斷，與被告稱要求X支付金錢，是希望獲得X關懷的說法不一。同時被告在給予銀行帳戶予X後，再催促X付款，及將金額提高至50萬，被告毋須藉此證明X說謊。暫委法官指被告明顯是揑造證供，又多次問非所問，遂拒絕被告供詞。

暫委法官指，根據庭上證供，被告多次要求X提供金錢，否則將會破壞X的聲譽。被告又曾威脅將兩人的親密照片公開至報社，當中索取的金額由15萬增加至50萬，被告明顯不是為了和X復合而作此等舉動，遂裁定被告勒索罪成，被告還押至10月25日作求情。

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記者：梁錦麟

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