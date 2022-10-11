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【虐待動物】涉漁護署管理中心棄養受傷牧羊犬　警旺角寓所拘捕飼主夫婦

社會 18:08 2022/10/11

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涉漁護署管理中心棄養受傷牧羊犬，警旺角寓所拘捕飼主夫婦。

有漁護署人員於昨日（10日）下午4時30分報案，指一名女子帶同一隻約4歲大邊境牧羊犬，到漁護署動物管理中心棄養。惟經獸醫初步診斷，發現該牧羊犬身上有多處瘀傷，包括右後腿骨折，有牙齒剝落，情況極不尋常，懷疑該犬受到殘酷對待。

九龍城警區動物罪案警察專隊督察陳智超今日表示，經調查後迅速鎖定涉案女子身份，並揭發其丈夫亦與案有關。今日下午到兩人於旺角的寓所拘捕他們。兩人都是32歲，涉案男子報稱無業，女子報稱是電子技術員。案件仍調查中，不排除再有人被捕。

警方表示，殘酷對待動物是非常嚴重罪行，根據法例，任何人如不合理作出或不作出行為，令動物受到不必要痛苦，即屬違法，一經定罪最高可被判囚3年及罰款20萬元。

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責任編輯：余思嵐

 

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