【煽惑破壞】涉Telegram群組煽惑破壞商舖　圖書館助理認罪候判

▲ 圖書館助理涉煽惑他人破壞店舖，今於東區裁判法院承認刑事損壞罪候判。

36歲學校圖書館助理員涉於2019年反修例運動期間，在Telegram群組留言建議他人「水攻」破壞1間商鋪的貨物，被控1項煽惑他人犯刑事損壞罪。該助理員今（11日）於東區裁判法院承認控罪，押後至10月26日判刑，被告還押以待索取背景報告。

被告劉梓峰（36歲，學校圖書館助理員）被控於2019年10月6日，在香港非法煽惑「Telegram」的使用者，無合法辯解而損壞屬於一間名為「360」的店舖的財產，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

案情指，被告加入了1個名為「香港全民議政會公海」的Telegram群組，群組的描述為「全民議政，以民制權」，截至2021年底共有逾4,600名成員。

案發當日，數名成員在群組討論「火攻」店鋪「360」，有成員擔心用火會波及其他「黃店」，又問及是否需要貼文宣解釋該店的罪狀。此時被告留言稱「唔贊成搶『360』，火攻會影響到其他店鋪，水攻啲貨呢？」，並附上一個舉大拇指的圖案。被告在2021年11月被捕，警誡下承認以其電話號碼註冊涉案Telegram帳戶。

辯方求情指，被告僅發布了1條訊息，沒有預謀。案中沒有證據指有人受到煽動，望法庭為被告索取社會服務令報告。惟裁判官指社服令不足以反映案件嚴重性，僅為被告索取背景報告，押後至10月26日判刑。

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記者：陳曉欣