【煽惑傷人】涉網上群組宣揚暴力傷人　5人還押轉介區院處理

▲ 5男女涉網上宣揚暴力及傷人，今於東區裁判法院提堂，還押轉介區院處理。資料圖片

3名男子涉於Telegram群組發布針對警方及政府發表仇恨和暴力言論，並討論以武器傷害公職人員，被控串謀煽惑他人有意圖而傷人罪。案件今（11日）於東區裁判法院再訊，控方申請修訂控罪為串謀有意圖而傷人罪及被加控罪名，與兩名男女今就同一控罪首度提堂，兩案合併處理，案件押後至11月2日再訊，以待控方準備轉介至區域法院文件，5人還押候訊。

被告暫毋須答辯，控方申請修訂及加控3名男被告控罪，並與新案件合併，申請押後案件至11月2日，以準備轉介至區域法院文件，並反對被告保釋。除首次提堂的16歲女生及19歲男生申請保釋外，其餘被告沒有保釋申請。裁判官批准押後案件，並拒絕保釋申請，全部被告須還押候訊。

兩案合併後，5名被告為陳思諾（35歲，倉務員）、李姓男生（17歲，學生）、黃澦羅（36歲，電腦工程師）、張姓女生（16歲，學生）及蔡啟棉（19歲，學生），同被控1項串謀有意圖而傷人罪。控罪指，5人於2022年2月8日2022年5月7日期間，在香港意圖使他人身體受嚴重傷害，而一同串謀與其他不知名人士串謀非法及惡意傷害另一些人。

陳另被加控1項管有攻擊性武器罪，指他於2022年5月7日，在鑽石山龍蟠苑某單位管有1把刀，意圖將其用作非法用途使用。

黃被加控各管有危險藥物罪及管有攻擊性武器罪，控罪指他於2022年5月7日，在西貢嘉林別墅某單位管有1.98克草本大麻，及2瓶載有微量四氫大麻酚（四氫呋喃衍生物）的固體，以及管有1枝弩。

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記者：陳曉欣