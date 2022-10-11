【天宮課堂】3名神舟十四號太空人明午開課　演示太空趣味飲水實驗

▲ 神舟十四號太空人陳冬、劉洋、蔡旭哲將進行太空授課。

神舟十四號太空人陳冬、劉洋、蔡旭哲明日（12日）下午3時45分將進行太空授課，示範趣味實驗。

3名太空人將向大家介紹中國太空站問天實驗艙工作生活場景，演示微重力環境下毛細效應實驗、水球變「懶」實驗、太空趣味飲水、會調頭的扳手以及植物生長研究項目介紹，並與地面課堂進行互動交流。

適逢國家宣布展開第四批預備航天員選拔工作，並首次在香港選拔載荷專家，讓香港市民有機會參與國家載人航天工程，對國家科技發展作出貢獻。特區政府希望藉此機會推廣航天科普活動，加深市民大眾對航天科技的認識和興趣。

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記者：黃穎津