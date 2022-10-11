【哈佛研究】天氣變化刺激偏頭痛發作　剖析4大頭痛類型症狀

▲ 頭痛，困擾著許多都市人的日常生活。

頭痛困擾著許多都市人的日常生活，頭痛藥就如每家每户的「必備良物」，不可缺少。哈佛大學醫學院曾就飲食和生活習慣，對心血管和神經血管疾病的影響進行研究，發現氣溫對頭痛發作的機率有著直接影響。

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哈佛大學醫學院曾進行一項研究，探究飲食和生活習慣對心血管和神經血管疾病的影響。研究報告交叉對比了2000年至2007年間，約7,000多名因頭痛而到急症室求診的病患數據，發現病患於求診前24小時的平均環境氣溫都有升高趨勢。經數據分析後發現日，當氣溫溫差達到攝氏13度以上的話，偏頭痛的發作機率就會增加。

有調查指出，本港有近12.5%市民受偏頭痛所困擾，推算有近百萬港人。而數據中顯示，25至44歲為發病高峰期，女性患偏頭痛的機會更比男性高3倍。

偏頭痛（Migraine）

偏頭痛成因甚多，醫學界暫時仍未得出一套定論解釋痛症因何而起。本港腦神經科專科醫生方嘉揚醫生表示，偏頭痛的症狀遠比普通頭痛強烈，並令人身體虛弱。

疼痛部位：單側或兩側，後尾枕或整個面部

疼痛程度：如脈搏般「跳痛」，活動或晃動時痛感會加劇，痛楚可持續4至72小時

伴隨症狀：可引致疲倦、噁心、對聲音或光線特別敏感、視野模糊、難以集中精神

除了偏頭痛外，常見的頭痛類型還有以下3種：

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若不確定自己是否偏頭痛，可利用1分鐘進行自測。若有其中4題答案為「是」，代表很大機會患上偏頭痛，應立即向醫生查詢。

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責任編輯：羅嘉欣