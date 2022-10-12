【校長專欄】兆霖開設校本課程「國際教育」 新任校長寄語學生開心返學必有所獲

▲ 每年學校都會舉辦不同類型的興趣班及活動給學生參與。

很多人認為宗教予人信靠，安慰心靈。我更認為宗教信仰帶給我動力。作為一個新任校長，曾在基督教小學任職老師，多年為聖經科任教師，向學生傳揚基督愛人如己的精神，請學生上教會聽主的道，惟往往只可推介學生到其他教會。

自己經常想，如果學校是堂校合一，就更能推動宗教氛圍，便利學生上教會，領受主的教導。今年，我有一個機會到一所基督教小學任校長。「又要以耶和華為樂，他就將你心裏所求的賜給你。當將你的事交託耶和華，並倚靠他，他就必成全。（詩篇 37:4-5）」

香港路德會增城兆霖學校創立於2005年，位於屯門區的一所資助小學，堂校合一。學校辦學特色是「英普」、「基督關愛」、「國際化」。秉承以校訓「好學力行 榮神益人」，倡導學生以身體力行的態度，協助學生建立正確的人生觀和價值觀，培養學生建立博愛及平等觀念，為學生提供理想的學習環境，以及優質的教育，以應對社會瞬息萬變，為學生要追上時代，故此學校要裝備學生邁向未來，服務人群。

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兆霖學校全力打造「英普」深度沉浸語境，已聘請多名外籍英語老師及多名以普通話為母語的語文老師，教授國際組學生的中文課和英文課。學校非常重視拓展學生的國際視野，因此建立了校本課程「國際教育」（GBE）。

這個課程在屯門區是首創！也是學校的特色科目，課程以全英文授課，設計專題評估學習。目的是令我們的學生了解更多的國際文化、世界時事、經濟、衞生及科技，裝備學生以迎接更廣闊的未來。疫情前，每年3月至5月會安排學生到澳洲短期入學，亦安排學生到日本沖繩、台灣等地交流考察。

兆霖學校著重同學的身、心、靈發展。面對不斷轉變的社會環境，加上現時疫情，同學甚需提高抗疫能力，抗疫力就是本身要鍛鍊良好的體格，保持健康，繼而能夠抵御病毒。

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另一方面，在心理行為上，學生在校享受校園學習生活，汲取知識；加上家長與學校增加溝通，家校協作，讓每位學生自己的精神層面強大，便能夠樂觀正面，拒絕誘惑，做個懷正能量的孩子，做一個好人。

學校秉承路德會的辦學精神，以愛主愛人的使命感，教導學生培養勤讀書，學做人，配合堂校合一，與路德會聖道堂齊齊推崇靈育，施展「基督關愛」，至於學校的基督少年軍陣容頂盛，全校平均每約6個學生，便有一名基督少年軍，推己及人，服務學校、教會及社區。

兆霖學校注重與家長溝通，每年舉辦多場分年級、分主題的家長會，或家長與校長交流會。與家長教師會每年合辦特色活動—「童理做檔主」，這是一個真正由學生話事的活動，由檔鋪的規劃到執行，都是由學生們決定。當然還有很多親子培訓班、家長學堂及講座等活動。

兆霖學校教師重視專業發展共同備課文化，課程邁向專業化，中文科及數學科參與教育局的支援計劃，英文科參與語常會的語文提升計劃，電腦科參與教育局STEM課程「奇趣知多啲」計劃，全校參與賽馬會校本多元計劃提升教師照顧學習差異。

此外，每年學校都會舉辦不同類型的興趣班及活動給學生參與，包括奧數班、劍橋英語班、烹飪班、田徑、各類球類活動和藝術課程，以及冬季及暑假聖經班活動。還有，甚受家長及學生們歡迎的全校「世界文化日」、分級「自理營」等等。

兆霖學校今年迎來新任校長—葉綠盈校長寄語學生:「開心返學 必有所獲」，勉勵學生帶著愉快的心情在學校享受學習，一定會有豐盛的收穫。現在這時代社會在變，資訊時代訊息在變，人們生活的模式亦急速變化，學生上網課要適應學習模式的變化... 我們學校要學生懂得，只有心中的一份情不會變，我們要感恩基督上帝賜予的愛，親人、老師、朋友的愛，兆霖學生在校六個年頭累積師生濃厚的感情，最重要學生自己懂得珍惜自己，心中有「情」永不變！

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