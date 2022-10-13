【美食速報】杏仁主題甜品店新店進駐旺角　新店會員限定現金券買一送一優惠

▲ 杏仁主題甜品店Almond Dessert新店進駐旺角。（圖片由餐廳提供）

以杏仁為主題的香港本地甜品小店Almond Dessert，為大家帶來健康的杏仁美食及香港經典糖水，讓食客在品味滋補養生的甜品同時，也能體驗健康。所有甜品款式主打低糖健康，今年十月於旺角開設新店，推出新店開張優惠，任何惠顧即可以$1升級自家製迷你鮮果爽冰，亦另設限定會員卡增值買一送一優惠！

全新推出木蓮凍系列

逐漸踏入秋天，Almond推出全新的木蓮凍系列，凍食包括招牌杏汁波波爽冰木蓮凍(HK$65)，可以從5款中選擇1款口味爽冰，另有4色小芋圓，青鑽，杏汁（爽冰口味雙拼+$5, 三拼+$8, 四拼+$10），愛好芒果的亦可選擇芒椰木蓮凍，內有芒果爽冰及芒果粒，以及4色小芋圓和椰果。而熱食木蓮凍方面包括核桃露木蓮凍(HK$42)及芝麻糊木蓮凍(HK$42)。

招牌杏仁茶&杏仁茶燉蛋白系列

甜品店指招牌甜品杏仁茶及杏仁茶燉蛋白選用美國大龍杏，香港制造。當中的生磨杏仁茶(HK$49)具有潤肺、降低膽固醇、促進皮膚血液循環、降脂作用。杏仁茶燉蛋白(HK$55)每日限量100杯，有別於市面直接把蛋白打入杏仁茶，Almond Dessert 杏甜品店增加多道工序，除了人手壓汁以外，更加獨立放於特定容器中，以蒸燉形式處理成如豆腐般的滑溜，再以400度火槍輕燒表面。

輕食三文治系列（每日供應至晚上7時）

除了甜品外，近日更推出輕食三文治系列，滿足鹹點需要。三文治以車仔麵形式自選包款、醬料、肉類及加配。即叫即做。共有3款包、3款秘調醬汁、7 款啖啖肉,除以上 10款（醬汁&肉）可以加配。特別推介包款皮塔餅(Pita 包)，又稱阿拉伯薄麵包或口袋餅，中空的麵包內可以裝入任何喜愛的食材。而秘調醬汁方面則推介牛油果醬(微酸)，南瓜醬(清甜)採用有機原材料製成，鹹蛋黃金醬(鹹香)。

杏仁茶吸吸系列

餐廳還有全港首創意大利黑松露奶蓋芝麻杏仁茶吸吸(HK$68), 15g黑松露的加上杏仁的堅果味，再配搭奶蓋及芝麻奶。另一款亦是全港獨家首創的養顏青鑽桃膠杏仁茶吸吸(HK$48)，當中有一種禾穀類作物：青稞，具豐富營養和醫藥保健作用。還有較少見的木蓮凍杏仁茶吸吸(HK$48)，赤豆小丸子杏仁茶吸吸(HK$45)及呂宋芒小丸子杏仁茶吸吸(HK$55)則將小丸子融入於杏仁茶飲品當中，大家可隨個人喜好選擇紅豆或呂宋芒口味或升級其他配料。

清爽椰皇系列

椰皇系列提供四大口味包括椰皇貓山皇榴槤燉雙皮奶、椰皇燕窩燉雙皮奶、椰皇桃膠燉雙皮奶及椰皇木蓮凍燉雙皮奶。餐廳指全線雙皮奶用上3.6牛乳，加上選用純植物的泰國秘製配方特調椰汁。椰皇貓山皇燉雙皮奶(HK$75)加入了冰凍的貓山皇榴槤蓉。另外椰皇木蓮凍燉雙皮奶(HK$69)用上木蓮凍，清涼解渴。椰皇桃膠燉雙皮奶(HK$67) 可補充膠原蛋白，養顏護膚。當中足両椰皇燕窩燉雙皮奶(HK$198)，燕窩採用印尼燕盞，由人手挑毛，每個椰皇內的燕窩足両 50g。

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鮮果爽冰系列

餐廳指所有爽冰均為自家人手製，系列包括士多啤梨爽冰、蜜瓜爽冰、芒果爽冰、龍眼爽冰及榴槤爽冰(HK$52-59)五款水果口味，每款除了有由水果製成的爽冰，上桌時按照款式還會加入榴槤蓉，和芒果粒，蜜瓜粒等等，龍眼爽冰更用上近30粒龍眼。

而吸吸特飲系列的水果跟爽冰一樣同樣即叫即切，配上吸得到的自家製水果冰和特調純素飲品汁，同時加入大量水果粒提供天然的微酸感。

另外，店舖有各種冷熱糖水，包括各款水果口味豆腐花、西米露、糖不甩、湯圓、合桃露、枸杞桃膠銀耳等。亦有傳統糖水結合創新款式，如芒果奶昔雙皮奶，湯圓系列推介全家福湯圓，當中包括榴槤、抹茶、高梁奶皇、花生及湯圓黑芝麻湯圓，配以桂花糖水。榴槤湯圓使用墨魚汁皮，抹茶湯圓則使用青汁、高梁奶皇湯圓使用高梁皮製成。

新店期間限定優惠

即日起至11月30日，在旺角新店內惠顧任何一款輕食或甜品，加$1即可升級嘆自家製迷你鮮果爽冰(價值 HK$20)，當中口味5選1包括榴槤、蜜瓜、士多啤梨、芒果、龍眼。優惠還有旺角店限定會員充值優惠，充值HK$300送HK$300現金券，充值HK$500送HK$500現金券。

Almond Dessert 杏甜品店

旺角店

地址:旺角豉油街 25-31 號地下 3 號舖

電話: +852 6998 2677

營業時間: 星期一至日 14:00-00:00

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責任編緝：蕭雅文