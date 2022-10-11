【飲食速報】Häagen-Dazs™ 日本直送脆皮雪糕三明治新品 

Häagen-Dazs™ Japanese Collection 推出三款日本直送全新口味的脆皮雪糕三明治。經典甜點口味巧妙地幻化成香醇雪糕，精心配搭酥脆威化，譜出多層口感。秋意綿綿下品嚐全新脆皮雪糕三明治，層層遞進的和式奢華，再一次完美呈現Häagen-Dazs™對日式甜點美學的細膩和執著，鬆脆快感與緩緩落下的紅葉互相映襯，一場令人怦然心動的秋季甜點之旅即將啟航，「Crush on Crust」一觸即發！

期間限定的夏威夷果仁奶油糖脆皮雪糕三明治，以濃郁的焦糖奶油製成細膩香醇的雪糕，混拌經低溫烘焙的夏威夷果仁粒，散發陣陣果仁香氣。外層裹上奶油糖脆皮及酥脆威化，雙重脆味帶來多重豐盈口感，誘人奶油香氣巧妙融入堅果濃厚的雪糕，和風驚喜在口中互相交織，燃亮起叫人回味無窮的心動一刻。

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法式焦糖燉蛋脆皮雪糕三明治也是期間限定，靈感源自人氣高企的法式焦糖燉蛋，以香濃鮮奶及雞蛋混合而成的吉士雪糕，拌入醇和甘飴的脆焦糖粒，幼滑口感遇上香脆焦糖威化外層，將焦糖燉蛋表面獨特焦香口感極致還原，甜度完美平衡，締造出多重脆滑的甜蜜滋味，讓人回想起日本旅行的美好時光。

焦糖脆皮雪糕三明治揉合香甜焦糖與醇厚牛乳，幻化成如絲幼滑的焦糖雪糕，並以焦糖朱古力及酥脆威化外裹。三重焦糖誘惑層層交織，馥郁香氣瞬間綻放，一入口隨即俘虜味蕾。來自日本的多重滋味層次脆入心坎，經典焦糖口味永恆不朽，帶來日式甜點極上滿足，洋溢著讓人甜入心扉的幸福感。

Häagen-Dazs™ Japanese Collection三款脆皮雪糕三明治於7-11便利店上市，而焦糖脆皮雪糕三明治及夏威夷果仁奶油糖脆皮雪糕三明治現於各大便利店及超級市場等銷售點有售。



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責任編緝：王明芳