【良政善治】公務員團體發表聯合建議書 冀政府完善公務員管理和評核機制

▲ 公務員團體發表聯合建議書（資料圖片）

公務員團體昨日向政府遞交聯合建議書，期望凝聚公務員隊伍共識，建議書涉及五大方向，包括改善政府編制，以完善公務員管理和評核機制。又希望政府做好市民期望管理，重構公務員與市民的關係。

建議書為政府提出了五點建議︰（1）改革政府編制，提供一站式、專項專用處理政府服務，精簡工作程序，以完善公務員管理和評核機制；（2）加强愛國者治港等培訓工作，包括建立機制確保公務員在試用期完畢和晉升時，符合愛國愛港要求；（3）完善新制公務員權益福利，提高公務員團隊士氣和穩定性，其中要優化外判和合約制度，推動整體勞工市場就業質素；（4）改變市民對公務員印象，重構公務員與市民的關係；（5）理順公務員編制。

聯署團體包括：香港高級公務員協會、政府人員協會、香港公務員總工會、政府紀律部隊人員總工會、香港特區政府公務人員聯會。建議書指出，公務員是香港社會治理體系的主要持份者、政府政策的制訂者和執行者，願意與特區政府共同奮鬥，促進香港的社會治理能力不斷與時俱進，切實解決困擾市民的突出問題。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸