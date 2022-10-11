【世間有她】鄭秀文馮德倫新片合演夫妻　Sammi演繹職場媽媽辛酸

▲ 《世間有她》

由鄭秀文、馮德倫、周迅、易祥千璽等主演的電影《世間有她》將於11月10日上映。電影從女性角度出發，將女性面對COVID-19病毒爆發期間的遭遇，及與家人和伴侶相處關係的改變於鏡頭下細膩展現。

當中，由張艾嘉任導演的香港故事部分，邀請鄭秀文及馮德倫合演夫妻，也是二繼2004年《魔幻廚房》合作後，並首度合演夫婦。

▲ 《世間有她》

鄭秀文馮德倫合演夫婦

鄭秀文在片中飾演的梁靜思為在職母親，與馮德倫飾演的何達仁組織家庭，一度放棄事業，由馮德倫賺錢養家。直到孩子長大上學後，她重新實現做攝影師的夢想，可惜沒辦法獲得丈夫的支持，兩人因家庭事業的看法不同，感情陷入僵局。

可是疫情期間，兒子被丈夫帶到海邊玩時冷到感冒，令梁静思非常緊張，擔心兒子會患上COVID-19。

鄭秀文對演母親角色表興奮：「這次在《世間有她》中擔任兩個孩子的媽媽，對我來說非常有挑戰性，我也從角色中深深明白擔任職場媽媽的感受，一方面很想為自己喜愛的事業打拼，一方面又很擔心會否忽略對孩子的照顧及減少了打理家庭的時間。」

▲ 《世間有她》

鄭秀文唱電影插曲

同時表示參與《世間有她》的拍攝更讓她了解一般大眾面對疫情的日常，因為戲內的她會跟街坊一同在超級市場搶購防疫物資。

此外，鄭秀文還為電影演唱插曲《對不起，我忘了我愛你》，歌曲由張艾嘉填詞，馮德倫亦有參與演唱，歌詞描寫的是情侶、夫妻長期相處後，慢慢的只看到自己，忽略了對方，並忘記當初給對方的愛和承諾。

歌曲在早前首播後，很多人都留言說歌詞和旋律簡單卻質樸動人，鄭秀文演繹令人感動，並非常期待鄭秀文及馮德倫的演出。

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