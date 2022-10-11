【世界桌球大師賽】訪港作賽不忘跑步　奧蘇利雲大讚景色好「可以長居香港」

▲ 奧蘇利雲在剛結束的香港世界桌球大師賽，擊敗傅家俊贏得冠軍。(法新社圖片)

世界排名第一的桌球手、「火箭」奧蘇利雲(Ronnie O'Sullivan) 在剛結束的香港世界桌球大師賽，擊敗傅家俊贏得冠軍。他受訪時讚揚傅家俊是香港人的驕傲，又預告明年或再來港，「我可以長居香港」。

奧蘇利雲在賽後接受電視專訪，他指，與傅家俊的「夢幻對決」有逾8,000觀眾入場，賽事氣氛熱鬧、規模盛大，創下桌球界歷史。談到老對手傅家俊，他讚揚對方是香港人的驕傲，經歷傷患低潮仍能捲土重來，鬥志頑強，「永遠是一位出色的球手」。

一向熱愛越野跑的奧蘇利雲，來港作賽時亦有趁空檔到香港不同地方跑山，分別到過金督馳馬徑、西貢萬宜水庫及尖沙咀跑步。他直指被香港郊野景色深深吸引，「我可以長居這裡」，又預告或會在港行跑步活動，「鼓勵更多香港人與我一起在山徑跑。」

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對於本港桌球明年或被降格至體院B級精英項目，奧蘇利雲認為情況不理想，若資助減少，球手要兼顧其他工作，對球手個人事業會有影響之餘，更甚是不利整個桌球壇發展，窒礙年輕人投身成為職業球手。

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