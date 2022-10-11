《正義迴廊》終極預告曝光壓逼力爆棚　13年「駭人弒親案」改編實力派演員盡騷演技

▲ 《正義迴廊》

改編自2013年的「駭人弒親案」電影《正義迴廊》釋出終極預告，從中可見，兩位殺人犯主角--張顯宗（楊偉倫飾）和唐文奇（麥沛東飾）於寓所內殘殺張顯宗父母案件中的角色演繹得淋漓盡致。

雙重弒親事件在過去轟動全港，導演何爵天在這部電影裡充分展顯他的野心，不僅試圖揭示謀殺的詳細過程，並且嘗試在電影中加入個人風格和獨特的視點，令電影不僅僅只是案件的複製品。

實力派大騷演技

從預告片段中，增加了幾個視角，例如新聞界、警察、律師和陪審團，讓我們可以從多個角度出發，深入了解和分析各人的心理活動，觸碰到可能從未披露的事實面貌。

該片由金像獎最佳編劇翁子光監製、何爵天首執導筒，位舞台劇演員包括朱栢謙、楊詩敏（蝦頭）等參演，其中，楊偉倫、麥沛東首次挑戰冷血殺人犯角色。此外還有林海峰、蘇玉華雌雄大狀法庭舌戰對峙檢控官周文健。

早前，此片入圍倫敦東亞電影節 (競賽單元)、麥沛東憑此片奪第46屆香港國際電影節「新秀電影競賽 (華語)－最佳男演員」。

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