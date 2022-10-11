  • 24°C
香港時間 : 20221011日 (週二) 20:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《正義迴廊》終極預告曝光壓逼力爆棚　13年「駭人弒親案」改編實力派演員盡騷演技

娛樂 19:44 2022/10/11

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

《正義迴廊》

改編自2013年的「駭人弒親案」電影《正義迴廊》釋出終極預告，從中可見，兩位殺人犯主角--張顯宗（楊偉倫飾）和唐文奇（麥沛東飾）於寓所內殘殺張顯宗父母案件中的角色演繹得淋漓盡致。

雙重弒親事件在過去轟動全港，導演何爵天在這部電影裡充分展顯他的野心，不僅試圖揭示謀殺的詳細過程，並且嘗試在電影中加入個人風格和獨特的視點，令電影不僅僅只是案件的複製品。

實力派大騷演技

從預告片段中，增加了幾個視角，例如新聞界、警察、律師和陪審團，讓我們可以從多個角度出發，深入了解和分析各人的心理活動，觸碰到可能從未披露的事實面貌。

該片由金像獎最佳編劇翁子光監製、何爵天首執導筒，位舞台劇演員包括朱栢謙、楊詩敏（蝦頭）等參演，其中，楊偉倫、麥沛東首次挑戰冷血殺人犯角色。此外還有林海峰、蘇玉華雌雄大狀法庭舌戰對峙檢控官周文健。

早前，此片入圍倫敦東亞電影節 (競賽單元)、麥沛東憑此片奪第46屆香港國際電影節「新秀電影競賽 (華語)－最佳男演員」。

最新影片推介：河國榮專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【深宵閃避球】跟後生女合作零代溝　鄭伊健不被年紀限制夢想：要勇於去試
19:01 2022/10/06
【深宵閃避球】跟後生女合作零代溝　鄭伊健不被年紀限制夢想：要勇於去試
【飯戲攻心】22年前Stephy與黃子華同登《Yes！》封面　凍齡鄧麗欣校草初戀再被翻出
12:59 2022/10/06
【飯戲攻心】22年前Stephy與黃子華同登《Yes！》封面　凍齡鄧麗欣校草初戀再被翻出
【明日戰記】古天樂影片超越《屍殺列車》再創新紀錄　破6801萬成香港最高票房亞洲電影
21:36 2022/10/09
【明日戰記】古天樂影片超越《屍殺列車》再創新紀錄　破6801萬成香港最高票房亞洲電影

你可能感興趣

【深宵閃避球】跟後生女合作零代溝　鄭伊健不被年紀限制夢想：要勇於去試
19:01 2022/10/06
【深宵閃避球】跟後生女合作零代溝　鄭伊健不被年紀限制夢想：要勇於去試
【飯戲攻心】22年前Stephy與黃子華同登《Yes！》封面　凍齡鄧麗欣校草初戀再被翻出
12:59 2022/10/06
【飯戲攻心】22年前Stephy與黃子華同登《Yes！》封面　凍齡鄧麗欣校草初戀再被翻出
【明日戰記】古天樂影片超越《屍殺列車》再創新紀錄　破6801萬成香港最高票房亞洲電影
21:36 2022/10/09
【明日戰記】古天樂影片超越《屍殺列車》再創新紀錄　破6801萬成香港最高票房亞洲電影
楊詩敏 朱栢謙 蘇玉華 林海峰 導演 電影

最高瀏覽

【珍惜生命】柴灣峰華邨秀峰樓6旬夫婦雙雙燒炭亡　兒子揭發報案惜返魂乏術
21:50 2022/10/10
【珍惜生命】柴灣峰華邨秀峰樓6旬夫婦雙雙燒炭亡　兒子揭發報案惜返魂乏術
【精神創傷】少女6年前歷IS恐襲　患創傷後遺症接受安樂死享年23歲
16:48 2022/10/10
【精神創傷】少女6年前歷IS恐襲　患創傷後遺症接受安樂死享年23歲
【師生戀情】64歲大學院士開網上會議 年輕美女博士生突闖入鏡頭錫面珠
13:54 2022/10/10
【師生戀情】64歲大學院士開網上會議 年輕美女博士生突闖入鏡頭錫面珠