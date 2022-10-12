【兒童打針】小朋友怕打流感針扭計哭鬧　專家教7招減輕痛感快速安撫

▲ 醫生及臨床心理治療師教家長如何安撫怕打針的小朋友。

小朋友聽到打針已叫怕怕，爸媽帶仔女去打針是一大艱難任務，見到小朋友打針時慘痛哭鬧樣子，又令人心痛。為對抗冬季流感爆發，近日不少父母計劃帶子女去打流感針，究竟帶小朋友打針有可準備，有方法可減少哭鬧的情況發生嗎？

選用噴鼻式及打針前吃甜食

對抗季節性流感，注射流感疫苗是方法之一。養和醫院兒科名譽顧問醫生、兒童呼吸科專科吳國強醫生指出流感疫苗，除了打針之外，可以使用噴鼻式疫苗，同樣功效。而噴鼻方便些，兩歲以上可使用，沒有打針帶來的不安，吳國強醫生指出人人都怕打針，他很多時都鼓勵家長為小朋友選擇噴鼻式的。

有家長選擇沒有向小朋友預告打針，避免小朋友扭計不願出門，吳國強醫生不建議家長不告知小朋友，因為小朋友會記得有關情景感害怕，之後打針更抗拒，可以直說「有少少痛」。吳醫生亦給貼士予家長，給一些糖、雪糕等甜食予小朋友在打針前食，因為甜有助減低痛的感覺。此外，吳醫生指如醫生先冷凍疫苗針，注射時亦會減低痛感。

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家長除了可為小朋友選用噴鼻式疫苗，以及打針前讓小朋友吃點甜食2方面之外，也可以參考臨床心理治療師建議的5項注意事項。

5招安撫打針時哭鬧

TOPick亦曾訪問心．啟．晴臨床心理治療師李偉堂（Ernest），分享父母帶孩子打流感針的事前準備，及如何安撫哭鬧的孩子，助小朋友順利過度打針。

1. 提早安撫孩子情緒

家長可以在孩子打流感針前一兩日，讓孩子做好心理準備，告知打針是有少許痛楚，將打針情境及過程描述一次，但毋須太具體，例如「你會坐在媽媽大腿上，醫生會拮一下手臂，你會感覺到有一點痛」，他提醒家長切忌到診所時才告知要打流感針，這會令孩子處於不安及焦慮狀況。

2. 以「擔心」代替「好驚」字眼

孩子經常說「好驚」這個字眼，如「我好驚打針」、「我驚痛」等，李偉堂指出「驚」容易令人失控和激動，建議家長可改用「擔心」字眼，例如︰「知道你好擔心打針」，「我明白你的擔心」，「擔心」較「驚」令人情緒較緩和。

3. 切忌說「怕咩呀，咁細膽」

打針對成年人來說是小事一樁，但對小朋友來說是一個艱鉅任務，所以家長切勿在孩子表達憂慮時，以恥笑或責備的口吻說「怕咩呀，咁細膽」、「你真係無鬼用，咁都驚」以否定孩子的感受，令他感到孤軍作戰，容易引起反效果，令孩子更易失控，以證明父母的說話是錯。

4. 情緒失控宜擇日再打針

若果孩子十分抗拒打針，情緒崩潰失控，家長宜退一步，例如回家玩角色扮演，孩子可扮醫生為病人打針，以減輕孩子的不安情緒。

5. 愛撒嬌的孩子

有孩子會不斷重覆注射流感針後的痛楚，此時家長應加以安慰，不要嫌他們麻煩或誇大痛楚，家長可給孩子一個情深擁抱，讚賞孩子經歷一項艱難任務，認同他們的感受。

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責任編輯︰顏紫燕