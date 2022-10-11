【免針紙案】江玉歡稱風波過後續為民發聲　盼政府明年廢除疫苗通行證

▲ 立法會選委界議員江玉歡盼從司法覆核案判決可看到背後法律依據，籲市民尊重裁決。（資料圖片）

立法會選委界議員江玉歡曾公開質疑，醫衞局局長盧寵茂無權廢除7西醫發出的兩萬多張「免針紙」，引發同屬建制派議員不點名批評。她希望在免針紙司法覆核案判決中，可看到背後法律依據，籲市民尊重法庭最終裁決，她亦承諾日後會繼續「為民發聲」，認為隨著防疫規例第599L章即將於年底失效，疫苗通行證亦是時候廢除。

就市民郭卓堅入稟高等法院，要求法庭頒令當局廢取免針紙做法無效，包括附上江玉歡日前對盧寵茂提出質疑的報道。江玉歡今（11日）再在社交平台發文表示，感激法官認為案件緊急，今早便開庭作指聆訊。她接受本報訪問時形容，不評論政府宣布暫緩執行措施反應是否太慢，強調盼由法庭作出公平公正裁決，她作為法律人士及「守護、珍惜法治的人」，無論判決如何，她都會表示尊重。

她續說，經過今次事件更令她感到市民渴望有「唔同聲音」，回顧她只是聽到市民意見後，再檢視相關法律條文後發聲，未來會繼續提出令社會更有建設性的意見。

她認為無論司法覆核案判決如何，她相信社會亦會十分關注將於12月31日午夜失效的第599L章《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》，她認為倘未來本港疫情無大變化、死亡及重症少，「我覺得是時候廢除疫苗通行證、告一段落」，「安心出行」應用程式也變得無用，屆時政府在立法會討論相關規例時，她亦會表達相關意見；之後可再逐步放寬室外、內口罩令等，按需要逐步放寬。

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記者：馮琪雅