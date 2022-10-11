【強制檢測】76處納強檢 上環荷李活華庭、小西灣藍灣半島、長沙灣碧海藍天、泓景臺上榜【附名單】
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月5日至10月11日期間，曾身處76個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月12日或10月13日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性個案曾到訪地點：
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香港仔香港仔中心海瑩閣
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薄扶林碧瑤灣 25 座
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西營盤高街 48-78 號恒陞大樓
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上環荷李活華庭 B 座
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北角百福花園德福閣
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北角堡壘街 6-8 號華康大廈
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西灣河鯉景灣逸華閣
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柴灣環翠邨富翠樓
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柴灣藍灣半島 7 座
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柴灣高威閣 1 座
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油塘 Peninsula East 1 座
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油塘油美苑淮美閣
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觀塘順緻苑順輝閣
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牛頭角淘大花園 J 座
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牛頭角樂雅苑雅逸閣
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牛頭角得寶花園 A 座
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牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍 1 座
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牛池灣瓊山苑瓊瑋閣
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九龍城啟朗苑啟逸閣
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紅磡海濱南岸 1 座
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紅磡黃埔新邨遠榮樓
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長沙灣一號‧西九龍 2 座
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長沙灣昌華街23號富華廣場
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長沙灣碧海藍天 2 座
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長沙灣泓景臺 3 座
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將軍澳廣明苑廣盈閣
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將軍澳頌明苑翠明閣
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將軍澳彩明苑彩柳閣
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將軍澳嘉悅 1 座
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沙田綠怡雅苑 3 座
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沙田帝堡城 7 座
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火炭禾上墩街18號彩禾苑
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大埔新達廣場 3 座
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大埔大埔廣場宜盛閣
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大埔宏福苑宏道閣
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粉嶺山麗苑楹山閣
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粉嶺山麗苑榕山閣
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粉嶺粉嶺中心 K 座
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葵涌葵俊苑葵裕閣
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葵涌葵俊苑葵昌閣
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葵涌荔景邨明景樓
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葵涌葵星中心 A 座
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葵涌葵涌廣場 3 座
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青衣長康邨康華樓
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青衣灝景灣 8 座
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青衣青怡花園 3 座
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青衣海欣花園 6 座
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荃灣爵悅庭北爵軒
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荃灣全．城滙 7 座
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荃灣翠濤閣 2 座
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荃灣愉景新城 9 座
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荃灣荃景花園 10 座
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深井碧堤半島 7 座
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深井海韻花園 1 座
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小欖帝濤灣海琴軒 8 座
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屯門屯門湖康警察宿舍 1 座
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屯門澤豐花園澤富樓
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屯門友愛邨愛德樓 1 座
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屯門慧豐園 1 座
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屯門兆山苑樺景閣
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屯門翠林花園 A 座
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屯門南浪海灣 1 座
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元朗屏欣苑屏彥閣
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元朗朗晴居 9 座
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天水圍嘉湖山莊景湖居 14 座
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天水圍天富苑元富閣
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 薄扶林置富花園富榮苑
- 薄扶林置富花園富興苑
- 薄扶林置富花園富澤苑
- 鰂魚涌康怡花園 A1 座
- 鰂魚涌康怡花園 A2 座
- 鰂魚涌康怡花園 G2 座
- 鰂魚涌康怡花園 G1 座
- 深井浪翠園 3 座
- 深井浪翠園 4 座
- 屯門龍門居 4 座
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記者：黃穎津