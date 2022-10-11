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【強制檢測】76處納強檢　上環荷李活華庭、小西灣藍灣半島、長沙灣碧海藍天、泓景臺上榜【附名單】

社會 21:15 2022/10/11

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76處納強檢，涉牛池灣消防已婚宿舍、將軍澳嘉悅1座等。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月5日至10月11日期間，曾身處76個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月12日或10月13日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

陽性個案曾到訪地點：

  • 香港仔香港仔中心海瑩閣

  • 薄扶林碧瑤灣 25 座

  • 西營盤高街 48-78 號恒陞大樓

  • 上環荷李活華庭 B 座

  • 北角百福花園德福閣

  • 北角堡壘街 6-8 號華康大廈

  • 西灣河鯉景灣逸華閣

  • 柴灣環翠邨富翠樓

  • 柴灣藍灣半島 7 座

  • 柴灣高威閣 1 座

  • 油塘 Peninsula East 1 座

  • 油塘油美苑淮美閣

  • 觀塘順緻苑順輝閣

  • 牛頭角淘大花園 J 座

  • 牛頭角樂雅苑雅逸閣

  • 牛頭角得寶花園 A 座

  • 牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍 1 座

  • 牛池灣瓊山苑瓊瑋閣

  • 九龍城啟朗苑啟逸閣

  • 紅磡海濱南岸 1 座

  • 紅磡黃埔新邨遠榮樓

  • 長沙灣一號‧西九龍 2 座

  • 長沙灣昌華街23號富華廣場

  • 長沙灣碧海藍天 2 座

  • 長沙灣泓景臺 3 座

  • 將軍澳廣明苑廣盈閣

  • 將軍澳頌明苑翠明閣

  • 將軍澳彩明苑彩柳閣

  • 將軍澳嘉悅 1 座

  • 沙田綠怡雅苑 3 座

  • 沙田帝堡城 7 座

  • 火炭禾上墩街18號彩禾苑

  • 大埔新達廣場 3 座

  • 大埔大埔廣場宜盛閣

  • 大埔宏福苑宏道閣

  • 粉嶺山麗苑楹山閣

  • 粉嶺山麗苑榕山閣

  • 粉嶺粉嶺中心 K 座

  • 葵涌葵俊苑葵裕閣

  • 葵涌葵俊苑葵昌閣

  • 葵涌荔景邨明景樓

  • 葵涌葵星中心 A 座

  • 葵涌葵涌廣場 3 座

  • 青衣長康邨康華樓

  • 青衣灝景灣 8 座

  • 青衣青怡花園 3 座

  • 青衣海欣花園 6 座

  • 荃灣爵悅庭北爵軒

  • 荃灣全．城滙 7 座

  • 荃灣翠濤閣 2 座

  • 荃灣愉景新城 9 座

  • 荃灣荃景花園 10 座

  • 深井碧堤半島 7 座

  • 深井海韻花園 1 座

  • 小欖帝濤灣海琴軒 8 座

  • 屯門屯門湖康警察宿舍 1 座

  • 屯門澤豐花園澤富樓

  • 屯門友愛邨愛德樓 1 座

  • 屯門慧豐園 1 座

  • 屯門兆山苑樺景閣

  • 屯門翠林花園 A 座

  • 屯門南浪海灣 1 座

  • 元朗屏欣苑屏彥閣

  • 元朗朗晴居 9 座

  • 天水圍嘉湖山莊景湖居 14 座

  • 天水圍天富苑元富閣

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 薄扶林置富花園富榮苑
  • 薄扶林置富花園富興苑
  • 薄扶林置富花園富澤苑
  • 鰂魚涌康怡花園 A1 座
  • 鰂魚涌康怡花園 A2 座
  • 鰂魚涌康怡花園 G2 座
  • 鰂魚涌康怡花園 G1 座
  • 深井浪翠園 3 座
  • 深井浪翠園 4 座
  • 屯門龍門居 4 座

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記者：黃穎津

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