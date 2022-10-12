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【天氣轉涼】今早市區氣溫約21度　東北季候風未來數日持續影響廣東沿岸

社會 06:00 2022/10/12

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今早市區氣溫約21度，東北季候風未來數日持續影響廣東沿岸。（曾耀輝攝）

天文台表示，今早（12日）天氣較涼，市區最低氣溫繼續維持在約21度，新界再低兩三度。日間非常乾燥，最高氣溫約29度。吹和緩至清勁東北風，明日稍後離岸間中吹強風。

天文台指，一股東北季候風正為廣東帶來晴朗及乾燥的天氣。此外，位於菲律賓附近的低壓區正為該區帶來不穩定天氣，一個熱帶氣旋似乎在形成中。

天文台展望，星期四雲量較多。隨後兩三日大致天晴。下週初風勢頗大。一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來數日持續影響廣東沿岸。而位於菲律賓附近的低壓區會逐漸發展，並在本週中後期橫過南海中至南部。預料位於西北太平洋的另一個低壓區可能發展為熱帶氣旋，並在下週初靠近呂宋海峽一帶，但其後路徑變數頗大。同時，東北季候風補充會在下週初抵達華南。在兩者共同影響下，沿岸地區風勢頗大。

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根據自動分區天氣預報，今日早上6時氣溫約21度，新界北部地區包括天水圍、上水等更低見19度。市民上班時要注意添衣。

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記者：黃穎津

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