  • 27°C
香港時間 : 20221012日 (週三) 12:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大學排名】THE世界大學排名香港5大學入百大　港大排31位遜內地新加坡

社會 09:00 2022/10/12

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

THE世界大學排名揭盅，港大微跌至第31位。（資料圖片）

英國泰晤士高等教育（THE）「2023年世界大學排名」今日（12日）出爐，英國牛津大學連續7年蟬聯榜首，本港方面，有5間大學躋身全球百大，香港大學位列第31位，較去年創下新高第30位，按年微跌1位，跑輸內地及新加坡，在亞洲僅排第4。

最新THE世界大學排名涉及104個國家及地區、共1,799間大學，按年增加137間，為歷來最大規模的一屆，從教學、研究、論文引用、知識轉移及國際視野共5大範疇評估大學表現。

全球十大全屬英、美學府，英國牛津大學位列榜首，美國哈佛大學屈居第2位，首兩位排名跟去年一樣；英國劍橋大學及美國史丹福大學並列第3位，前者按年攀升2位，後者亦上升1位；美國麻省理工學院則去年一樣排第5位。

香港方面，香港大學去年排30位創歷來新高，今年回落1位至第31位；中文大學及科技大學分別位列第45及58位，分別按年上升4位及8位；理工大學排名急升12位，升至全球79位；城市大學更首次躋身全球百大，排第99位；浸會大學則排501至600位。

跟亞洲大學比較，港大在亞洲僅排第4，跑輸內地及新加坡，清華大學及北京大學分別排第16及17位，新加坡國立大學亦排19位。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

大學 香港大學 劍橋大學 美國 牛津大學 英國 香港 牛津 麻省理工學院

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【離鄉別井的故事】90後患癌移居英國靜養　曾希望與男友分手：想佢搵個更健康嘅女仔
11:38 2022/10/11
【離鄉別井的故事】90後患癌移居英國靜養　曾希望與男友分手：想佢搵個更健康嘅女仔
【癌症殺手】27歲女日放屁20次揭患末期大腸癌　醫生：兩種屁味是危險訊號
13:33 2022/10/05
【癌症殺手】27歲女日放屁20次揭患末期大腸癌　醫生：兩種屁味是危險訊號
【遇人不淑】男友以「無精症」為由不設防　女生分手後驗孕見兩條線
17:19 2022/10/11
【遇人不淑】男友以「無精症」為由不設防　女生分手後驗孕見兩條線