【大學排名】THE世界大學排名香港5校入百大　城大排名急升52位「知識轉移」加分最多

▲ 城市大學排名則急升52名、列99位。（資料圖片）

英國泰晤士高等教育（THE）「2023年世界大學排名」今日（12日）出爐，本港首次有5間大學躋身全球百大，香港大學排名31為本港之首，亞洲內排第4；城市大學排名則急升52名、列99位。有學者分析，本港各大學排名理想，大學群體可媲美世界各地灣區，有助吸引更多學生來港升學，各大學亦應加強合作，增加本港高等教育在亞洲區內吸引力。

全球十大學府全屬英美兩國，其中英國牛津大學連續7年蟬聯榜首，美國哈佛大學屈居第2，與去年排名一致。英國劍橋大學及美國史丹福大學並列第3，分別升2位及1位；美國麻省理工學院則維持第5位。

本港有5間大學躋身全球百大，以香港大學排名最高，位列第31位，惟較去年創下新高第30微跌1位，仍跑輸內地及新加坡學府，在亞洲僅排第4。中大排45位，按年升4位，是該校歷來最佳成績；科大則排58位，按年增8位；理大排名升12至全球第79位。

城市大學首次躋身全球百大，由去年151位飈升至排第99位。城大整體分數由去年的57.4分升至63.4分，其中「知識轉移」範疇由46.6分急升至76.6分；「研究」範疇亦增加8.7分。城大形容晉身世界大學前百名，是「遲獲國際認可」，指一般排名機制考慮主觀的意見評分，因此目前的各種排名，皆低估城大的學術實力。

中大指今次排名再次顯示校方對追求卓越的堅持，大學將繼續發揮所長，邁步向前。理大說成績是對學校的肯定，校方將從排名及其他評估中查找不足，不懈努力。

嶺大副校長、林文贊比較政策講座教授莫家豪說，本港今次有5間大學位列首百名，大學群體可媲美世界各地其他灣區，相信有助吸引內地、相對重視大學排名的學生來港升學。他又指出，本港整體高等教育水平高，每間大學各有所長，不應單純為排名而互相競爭，更應加強合作，鞏固本港高等教育在亞洲區內的吸引力。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴、馮琪雅