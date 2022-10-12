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【防疫措施】警突擊搜查天水圍山東街酒樓　控37人違限聚令

社會 09:21 2022/10/12

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警方有組織罪案及三合會調查科人員昨晚突擊搜查天水圍山東街酒樓。(資料圖片)

警方昨晚（11日）突擊搜查天水圍山東街酒樓，有37人涉違防疫規例被票控。

警方有組織罪案及三合會調查科人員經調查後，現場29名男子懷疑未能出示快速抗原檢測陰性結果及14人同坐一枱，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）或《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），警員共向他們發出36張定額罰款通知書。警方亦會票控該酒樓的60歲男負責人。警員亦拘捕2名被通緝的男子，年齡分別37及47歲，分別涉嫌與較早前一宗非法集結及不小心駕駛案件有關。兩名男子現正被拘留調查。

另外，該酒樓因違反防疫令，需執行減低傳播風險的相應措施（由下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應在餐飲業務的處所內進食或飲用的食物或飲品，及於其餘時間不得有多於2人同坐一桌），為期14天。

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責任編輯：余思嵐

 

防疫措施 酒樓 限聚令 天水圍 罪案

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