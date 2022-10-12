【防疫措施】警突擊搜查天水圍山東街酒樓 控37人違限聚令
社會 09:21 2022/10/12
警方昨晚（11日）突擊搜查天水圍山東街酒樓，有37人涉違防疫規例被票控。
警方有組織罪案及三合會調查科人員經調查後，現場29名男子懷疑未能出示快速抗原檢測陰性結果及14人同坐一枱，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）或《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），警員共向他們發出36張定額罰款通知書。警方亦會票控該酒樓的60歲男負責人。警員亦拘捕2名被通緝的男子，年齡分別37及47歲，分別涉嫌與較早前一宗非法集結及不小心駕駛案件有關。兩名男子現正被拘留調查。
另外，該酒樓因違反防疫令，需執行減低傳播風險的相應措施（由下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應在餐飲業務的處所內進食或飲用的食物或飲品，及於其餘時間不得有多於2人同坐一桌），為期14天。
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責任編輯：余思嵐