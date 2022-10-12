【出招搶人才】本港拓創科中心　必須重金出擊挖人才

▲ (袁澍攝)

2017年將相達生物科技搬回香港，幾年的蟄伏又遇上新冠肺炎疫情蔓延全球，招彥燾憑藉快速測試打天下，成為香港創科界一個成功例子。現時公司已是人才濟濟，有實力招攬最好的人才，回想發展初期因給不起市價而痛失人才的經歷，招彥燾仍深有感觸。

行政長官李家超透露將在施政報告出重招搶人才，招彥燾對此很期待，建議港府必須「重金出擊」挖人才，「要有誠意，解決人才來港的居住問題，需要用金錢去堆砌。」下一步要成立人才招攬平台，讓業界參與其中。

最初落地香港時，財政上不寬裕，招彥燾指當時請人才迫於無奈「只能講心，無得講金」。招攬到人才時，他除了親自傳授生物科技的研究方式外，還會利用自己與美國之間的聯繫，將人才送去美國交流、學習，或是在美國分部提供實習職位，吸引人才留下。

曾給不起市價失人才 感觸大

他說，當時自己提供的薪資待遇僅及市價一半，曾有一位科大的碩士生由實習做到全職，在公司任職2年，最終因為經濟壓力離開公司，去修讀有津貼的博士學位。談起這件事，招彥燾仍然歎氣，「企業培養人才不易，留唔住係好痛心。」

此後，招彥燾深明留住人才要落重本，因此隨着公司愈做愈好，資金相對充裕後，他給出的待遇都極具競爭力。此外，為吸引外地人才，他會提供每月過萬元的租金補貼，公司從觀塘搬去科學園後，他亦為住得遠的員工提供的士車費補貼。公司每月亦舉辦數次歡樂時光（Happy Hour），夜晚加班也會包外賣餐食，任同事點餐。人才流失率在最近兩年明顯減少。

發展香港成為國際創科中心是國家政策，但創科業界缺人才的問題嚴重。他舉例，現時生物科技行業的人才流失率大約在20%左右，自己的公司淨流失率大約保持在18%。在深圳、蘇州、新加坡等地考察後，他發現香港政府在招攬人才上的心態和這些城市不太一樣，「香港仍然是俾個簽證你，稅務上方便，而無考慮到落地的問題。」

助解決居住問題 顯誠意

他認為，香港短期內想要打造自己成為創科中心，或者必需要「重金出擊」挖人才，「要有誠意，解決人才來港的居住問題，需要用金錢去堆砌。」

他指出，現時香港創科還未形成一個生態圈，即從研發、生產、臨床驗證到品質監控、審批一條龍都齊全的系統。他說政府未必完全了解業界需要怎樣的人才，呼籲成立人才招攬平台，讓業界參與其中，「業界最知道需要點樣的人才，而平台就像是中央圖書館一樣，自己想要點樣的人才自己去揀選。」

香港已經將發展創科納入發展重心，但代表創科業界的議員僅有一位，難以全面，招彥燾形容業界目前仍然是「baby階段」，正醞釀或聯合業界形成自己的板塊或者協會，加強與政府的溝通。

【TOPick診症室】拆解徵狀「火燒心」或患胃酸倒流 嚴重患者或須接受手術治療

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍