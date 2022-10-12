【野人老師】鄭丹瑞攜妻女移民被稅局追數　棄加籍回流：前半生積蓄沒了

ViuTV劇集《野人老師》以補習文化、自然教育及問題兒童等熱門話題作主題，引起不少家長學生共鳴，劇中飾演大地小學校長的鄭丹瑞（旦哥）的演技再次受到注目，大讚他演得自然，令觀眾更容易投入劇情。

近年再起一波移民潮，早於90年代、回歸之前，旦哥亦曾帶同太太和一對女兒移民加拿大，希望給愛女有更好的生活和教育，但最後卻因為被當地稅局追討稅項，令他「一鋪清袋」，最後決定回流香港生活。

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▲ 旦哥與一對女兒感情要好。（instagram圖片）

舉家移民

給人感覺聰明睿智、口才了得的旦哥，於大學時代已經開始撰文投稿，因而獲推薦到商台編寫廣播劇劇本，畢業後正式進入麗的電視任編劇，一年後已獲升為電視台編審。五年後再獲邀請轉職到香港電台任節目主持，於一年後獲升為節目監製，工作能力備受認可。

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旦哥除了在幕後製作，同時亦有參與幕前演出的工作，直到90年代初期，旦哥為了自導自演電影的《吳三桂與陳圓圓》前往溫哥華取景，有感當地適合當時尚年幼的兩個女兒成長，於是決定舉家移民。

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幾乎破產

移民當地後旦哥為了養妻活兒，他仍不時飛返香港拍戲、做主持賺錢養家，甚至北上內地拍劇。怎料數年後，加拿大稅局一次過追回他移民當地後，在香港以至全球的幾年收入稅項。

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旦哥直言：「可以說是一鋪清袋，曾經想過申請破產。會計師指加拿大稅局『很好』，會等你安頓好後，才突然查你這數年究竟做甚麼、賺過多少錢。」

▲ 旦哥在《野人老師》飾演大地小學的校長。（《野人老師》劇照）

有責任心的旦哥不埋怨任何人：「只怪自己做錯了又無知，忘了現實很多暗湧，我與會計師說自己『願賭服輸』，將所有都給了他們再回來香港。」於是他花光了前半生的積蓄，繳清了稅局要求的款項，安頓好家人後，在1998年獨自回流香港工作。

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獲貴人相助

由於旦哥在那數年不斷往返香港與加拿大，所以未能順利取得加拿大籍，但太太及女兒則取得了。他直言沒有後悔移民：「只是覺得溫哥華不是自己所想像般，當交一次好貴的學費。」

後來他帶同家人回到香港，決定「東山再起」，幸好遇上商業電台的高層俞琤，並邀請旦哥到商台擔任營運總裁（COO）。

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近年旦哥則專注他的YouTube頻道《健康．旦》，而ViuTV的新作《野人老師》亦算最他近年少有的電視作品。他的一對女兒鄭瑤（Zeneta）、幼女鄭珉（Amanda）已經投身社會，Zaneta是時裝雜誌的主編，而Amanda則熱衷運動，不論體操、鋼管舞還是攀石等都是她擅長的東西。

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