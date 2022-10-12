【MIRROR成員】教主+Jeremy結束韓國之旅轉飛日本　途人追星跌倒鏡仔暖心慰問

▲ MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）和「豬仔」李駿傑（Jeremy）轉飛日本。

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）和「豬仔」李駿傑（Jeremy）日前飛往韓國首爾旅遊，遊玩了兩天便結束韓國之旅。

Anson Lo和Jeremy今晨一大清早便到金浦機場，準備轉機往日本東京繼續旅程，二人引來不少途人注意及拍照，更有人因追星而不小心跌倒，教主和豬仔都十分暖心立即送上問候。

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教主Jeremy轉機赴日

Anson Lo和Jeremy於首爾玩樂兩天後，於今天韓國時間凌晨5點多便乘的士往金浦機場。

當地今早的氣溫只有7度，Jeremy身穿冷衫配大褸保暖，而教主則以V領冷衫示人，並展露其白滑心口。

二人分別乘搭不同的航班前往日本，分別完成登機手續後便一同前往離境大堂。

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暖心舉動

Anson Lo和Jeremy於韓國亦成途人的焦點，登機過程中，二人吸引旁人目光，有不少人上前拍照，期間有人不慎跌倒。

而Anson Lo和Jeremy亦立即送上慰問，盡展細心暖男本色。