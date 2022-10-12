【搶人才】本港發展創科需宏觀思維　招彥燾：「唔好截糊，互相要俾牌上」

▲ (袁澍攝)

香港與新加坡搶人才成了最近熱議話題，招彥燾指以生物科技來講，新加坡的確十分強勁，內地城市如江蘇省的蘇州市也不可輕視。他指香港是國家內地的對外窗口，惟在生物科技等創科發展上，優勢還未有體現出來，他一針見血地指出，「香港不應只做送內地城市的企業出去上市的地方，本地要有一個發展創科的基礎。」

與競爭地區 「互相俾牌上」

近來接連出現有紙包飲品盒回收漿廠不獲科技園續租，製冰廠因為公營房屋項目土地被收回，令人質疑港府政策混亂。招彥燾指，發展創科政府難免是「摸着石頭過河，難免有砂石，如果規劃得好就唔會有咁多drama（戲劇）。」他指政府發展創科需要有宏觀思維，更要學會與良性競爭的地區互補，「唔好截糊，互相要俾牌上。」

他說，內地企業透過香港上市無可厚非，但本地也需要有發展創科的基礎。他指，政府多年來投放許多資源在大學上，現時要想方法釋放這方面的資源，讓本地創科落地，再透過稅收等惠及本港市民，「不是被外國藥廠拿去，向外國政府交稅再高價賣返香港。」

至於當下的移民潮，他承認短期內無法解決，形容是需要度過的「陣痛」，政府除了落重本吸引人才之外，中長期也要考慮多送本地學生去外地交流，明白在香港發展更有前景；另外，在教育方面也需要重新思考如何培養創科人才。他說，現時教育體系多培育出規規矩矩的服務型人才，而創科人才則需要包括探究精神、演說能力、批判性思維等教育，也要給家長信心願意讓下一代留港發展。

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記者：袁澍