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【國安教育】警方指明報尊子漫畫誤導讀者　去信表達強烈關注

社會 10:19 2022/10/12

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警方指明報尊子漫畫誤導讀者，去信表達強烈關注。（資料圖片）

荃灣聖芳濟中學10月5日早會播國歌時，多名學生剛吃完早餐疑未及收拾物品集隊，被校方指「不尊重學校」，校方向傳媒發聲明指，事發當日有14名學生在早會升旗前，沒有返回課室或到操場集隊，並作出「不尊重升旗禮儀式的行為」，校方因此罰該批學生停課3天。（詳情即看【下一頁】）。

《明報》在周二（11日）A11版的《尊子漫畫》描述穿上防暴裝備的警員處理學校求助個案，負責公共關係的警務處助理處長陳東發信給《明報》，認為有關漫畫可能令人聯繫到同日A2版有關荃灣聖芳濟中學的報道，使讀者誤解該校報警的原因，故去信《明報》表達強烈關注。

陳東在信中指出，對漫畫所帶有的誤導性內容表達強烈關注，上述漫畫可能令讀者對警方產生錯誤觀感，不但會損害警隊形象，更會損害警民合作關係及打擊罪案的成效。

警方促請《明報》與警隊一起履行專業責任，以事實為依歸，服務廣大市民，亦希望《明報》亦以實事求是的態度處理有關校園的新聞及相關內容。

《明報》周二A11版的《尊子漫畫》漫盡內容描述穿上防暴裝備的警員到場時詢問校長的情況「今日啲學生又做咗啲咩衰嘢呀陳校長」，校長回應表示「6A班有人講粗口，5C有同學唔見咗擦膠，3D班同學書包搜出雷射筆，2A班有同學頂撞老師涉嫌恐嚇……」。

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記者：李榮忠

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