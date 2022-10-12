【餐廳高招】新加坡餐廳屢收食客受滋擾投訴　向吵鬧兒童收附加費遭批歧視

▲ 新加坡一間餐廳向吵鬧兒童收取附加費，掀起兩派爭議。

家長帶小朋友去餐廳食飯，最怕他們吵吵鬧鬧，影響周圍的食客。新加坡一間餐廳因多次收到食客的投訴，最近決定向吵鬧兒童收取附加費，掀起兩派爭議。有人批評餐廳歧視有孩子家庭，也有人表示贊成，認為做法對其他食客更公平。

據新加坡亞洲新聞台（CNA）報道，當地一間名為「Angie's Oyster Bar & Grill」的餐廳收到愈來愈多食客投訴，稱兒童無人看管或打擾別人。他們指這不僅很危險，因服務員經常帶著熱食和鋒利的餐具四處走動，而且對其他想在舒適氣氛下用餐的食客不尊重，因而在一個多月前實施了附加費。顧客收到的預訂確認短訊顯示，如果孩子尖叫或不受控制，他們將被收取10新加坡元的費用（約55港元）。

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收費提醒家長注意孩子行為

餐廳負責人接受當地傳媒訪問時指出，在推出這項收費政策前，他們每周都會收到顧客的意見或投訴，有關小朋友在餐廳內的行為，影響他們進餐。店方希望在顧客預訂時，就告知父母和照顧者，餐廳設有附加費，並稱「我們99%的客人都非常尊重並理解這政策」。

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大部分顧客都明白這項政策是出於善意的，並感謝餐廳努力讓每位顧客都享受用餐，而不僅僅只是少數人。雖然有家長不同意收取附加費，但餐廳表示，他們認為這是一個「預警」，提醒家長要更注意孩子的行為，以確保他們不會打擾到其他顧客。餐廳負責人直言︰

我們不能取悅所有人，但可以盡最大努力阻止以自我為中心的行為，並鼓勵所有客人互相尊重。

網民意見兩極

對於餐廳收取附加費的做法，有家長及網民批評，「他們不是兒童友好餐廳」、「這是我們第一次被告知有附加費」、「雖然我知道尖叫的孩子會打擾其他客人，但我認為餐廳可以採取更禮貌的方式」。有食客被預訂確認短訊的提醒嚇到了，不會再光顧這間餐廳了。

另一方面，有食客表示贊成，留言「食飯時最怕小朋友跑來跑去大聲叫」、「我家孩子吵鬧，我也支持，讓他知道代價，也許他能控制一下」、「管不住孩子就不要帶出來啊」。

餐廳至今尚未對任何顧客徵收附加費，而自從新政策實施以來，對行為不當的兒童投訴確實減少了。

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責任編輯︰王明芳